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«Монреаль» примет участие во втором раунде плей-офф НХЛ
Источник материала: ОНТ
В Национальной хоккейной лиге определился последний участник второго раунда плей-офф. Им стал «Монреаль».
В седьмом матче серии со счётом – 3:1 повержен «Торонто». Первой звездой матча стал голкипер победителей Кэри Прайс, который неоднократно спасал свою команду.
Во втором раунде хоккеистов «Монреаля» уже ждут соперники из «Виннипега». Также «Нью-Йорк Айлендерс» взял верх над «Бостоном» – 4:3 и сравнял счет в четвертьфинальной серии.
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В Национальной хоккейной лиге определился последний участник второго раунда плей-офф. Им стал «Монреаль». В седьмом матче серии со счётом – 3:1 повержен «Торонто»....
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