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Расширение Суэцкого канала может быть остановлено из-за высокой стоимости работ

01.06.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Расширение Суэцкого канала может быть остановлено из-за высокой стоимости работ

Слишком дорого. Работы начались неделю назад, но из-за нехватки финансов тормозятся.  По предварительным подсчетам, операция по спасению водного коридора от тесноты требует 8 млрд долларов.

Вместе с тем доходы от транзита через канал ежегодно приносят Египту на порядок меньше – только 5 млрд. Выложить за считанные недели значительно большую сумму, для страны, которая серьезно пострадала от пандемии – слишком болезненно.

Сейчас стройка идет именно в том месте, где в марте застрял контейнеровоз и полностью блокировал движение. Изначально планировалось реформировать весь коридор, но пока принято решение, расширить только этот злополучный участок, так как он признан аварийным.

Тогда выяснилось, что причина ЧП была не только в габаритах канала, но и в перегруженности следовавших по нему судов. По сути, суда излишне перегружены.  

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Слишком дорого. Работы начались неделю назад, но из-за нехватки финансов тормозятся.  По предварительным подсчетам, операция по спасению водного коридора от...
 
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