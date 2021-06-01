Расширение Суэцкого канала может быть остановлено из-за высокой стоимости работ

Источник материала: ОНТ

Слишком дорого. Работы начались неделю назад, но из-за нехватки финансов тормозятся. По предварительным подсчетам, операция по спасению водного коридора от тесноты требует 8 млрд долларов.

Вместе с тем доходы от транзита через канал ежегодно приносят Египту на порядок меньше – только 5 млрд. Выложить за считанные недели значительно большую сумму, для страны, которая серьезно пострадала от пандемии – слишком болезненно.

Сейчас стройка идет именно в том месте, где в марте застрял контейнеровоз и полностью блокировал движение. Изначально планировалось реформировать весь коридор, но пока принято решение, расширить только этот злополучный участок, так как он признан аварийным.

Тогда выяснилось, что причина ЧП была не только в габаритах канала, но и в перегруженности следовавших по нему судов. По сути, суда излишне перегружены.

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