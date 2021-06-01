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В Нью-Йорке открылся новый футуристичекий парк
Источник материала: ОНТ
Его назвали «маленький остров» и уже открыли для посетителей.
Парк возвели на реке Гудзон. Для этого понадобилось 132 бетонные колонны и 260 миллионов долларов.
Все работы сопровождались финансовыми скандалами, а потому объект на долгие годы стал долгостроем. Тем не менее, долгожданное открытие наконец состоялось.
Дизайн и архитектура маленького острова уникальны, внутри современного эко-парка гармонично расположились кафе и бары.
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Его назвали «маленький остров» и уже открыли для посетителей. Парк возвели на реке Гудзон. Для этого понадобилось 132 бетонные колонны и 260 миллионов долларов. Все...
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