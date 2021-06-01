В Нью-Йорке открылся новый футуристичекий парк

Источник материала: ОНТ

Его назвали «маленький остров» и уже открыли для посетителей.

Парк возвели на реке Гудзон. Для этого понадобилось 132 бетонные колонны и 260 миллионов долларов.

Все работы сопровождались финансовыми скандалами, а потому объект на долгие годы стал долгостроем. Тем не менее, долгожданное открытие наконец состоялось.

Дизайн и архитектура маленького острова уникальны, внутри современного эко-парка гармонично расположились кафе и бары.

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