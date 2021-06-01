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Лукашенко поделился подробностями переговоров с Путиным в Сочи
Источник материала: ОНТ
«Экономика - наиважнейший вопрос». Президент Беларуси раскрыл подробности переговоров в Сочи со своим российским коллегой. Сегодня во Дворце Независимости – совещание по вопросам сотрудничества Минска и Москвы.
Александр Лукашенко отметил, что повестка переговоров с Владимиром Путиным была определена давно, и эта встреча стала продолжением предыдущих контактов на различных уровнях. Некоторые темы переговоров глава государства озвучил еще на недавнем мероприятии в Доме правительства.
Главной темой
Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили вопрос поставки газа и нефти (включая компенсацию потерь от российского налогового маневра), взаимодействие сторон в таможенной и налоговой областях, а также сотрудничество в военной сфере.
По словам Главы Беларуси, президенты обсудили и актуальные темы последних дней – возобновление авиасообщения между странами, санкции, задержание Романа Протасевича и Софии Сапеги.
ФОТО: Пресс-служба Президента Республики Беларусь
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«Экономика - наиважнейший вопрос». Президент Беларуси раскрыл подробности переговоров в Сочи со своим российским коллегой. Сегодня во Дворце Независимости –...
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