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Шри-Ланке грозит экологическая катастрофа из-за разлива химикатов

01.06.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Шри-Ланке грозит экологическая катастрофа из-за разлива химикатов

Страна столкнулась с самой чрезвычайной ситуацией в своей истории. Грузовое судно, перевозившее химические реактивы, загорелось у берегов островного государства.

Пожар продолжается уже более недели. Работу спасателей осложняют муссонные ветра и ядовитый груз. На борту находится более 300 тонн опасных веществ.

Разлив химикатов уже нанес серьёзный ущерб береговой линии Шри-Ланки, в том числе популярным туристическим курортам, пляжи которых покрыты микропластиком.

Вблизи океана обнаружены тысячи погибших животных. В правительстве создана специальная комиссия по расследованию катастрофы.

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Страна столкнулась с самой чрезвычайной ситуацией в своей истории. Грузовое судно, перевозившее химические реактивы, загорелось у берегов островного государства....
 
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