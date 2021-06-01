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Шри-Ланке грозит экологическая катастрофа из-за разлива химикатов
Источник материала: ОНТ
Страна столкнулась с самой чрезвычайной ситуацией в своей истории. Грузовое судно, перевозившее химические реактивы, загорелось у берегов островного государства.
Пожар продолжается уже более недели. Работу спасателей осложняют муссонные ветра и ядовитый груз. На борту находится более 300 тонн опасных веществ.
Разлив химикатов уже нанес серьёзный ущерб береговой линии Шри-Ланки, в том числе популярным туристическим курортам, пляжи которых покрыты микропластиком.
Вблизи океана обнаружены тысячи погибших животных. В правительстве создана специальная комиссия по расследованию катастрофы.
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Страна столкнулась с самой чрезвычайной ситуацией в своей истории. Грузовое судно, перевозившее химические реактивы, загорелось у берегов островного государства....
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