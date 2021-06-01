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Завершается регистрация на централизованное тестирование
Источник материала: ОНТ
Последний день, чтобы подать необходимые документы и оплатить участие в ЦТ.
Пункты регистрации будут работать до 19:00.
Своё участие в тестировании уже подтвердили более 60 тысяч абитуриентов – это сопоставимо с уровнем прошлого года. Самыми популярными предметами остаются математика, русский и английский языки.
Тестирования начнутся 16 июня, а завершатся 8 июля.
Всего на выбор будущих студентов в этом году более 300 специальностей в белорусских ВУЗах. Впрочем, пока все мысли школьников – о выпускных экзаменах.
Они начались сегодня и продлятся до 9 июня. Старшеклассников ожидают изложение по белорусскому или русскому языку, контрольная работа по математике, а также устные экзамены по истории Беларуси и иностранному языку.
Что же касается выпускных вечеров, то они в этом году пройдут по всей стране 10 июня.
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Последний день, чтобы подать необходимые документы и оплатить участие в ЦТ. Пункты регистрации будут работать до 19:00. Своё участие в тестировании уже подтвердили...
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