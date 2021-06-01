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Степан Латыпов в суде / spring96.org

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Хромает, рука перевязана, синяки. Таким жителя «Площади перемен» Степана Латыпова привели на суд Латыпов не признает вину по всем предъявленным эпизодам.

Как сообщают соседи, которым удалось попасть на рассмотрение его дела, Латыпов выглядит избитым. У него перевязана рука, есть синяк под глазом.Во время процесса судья спросил у подсудимого, есть ли у него вопросы к милиционеру Рогову, Латыпов ответил положительно. Далее был такой диалог:— Потерпевший, вы сказали, что я ударил вас ногой в лицо. Посмотрите на меня — у вас был характерный отек на лице как у меня?— Нет.— Больше нет вопросов.Степана задержали 15 сентября 2020 года и обвинили в том, что он якобы хотел отравить силовиков при помощи химкатов (об этом даже сняли «остросюжетный репортаж» на госТВ). Однако сейчас обвинение совсем другое: мошенничество в особо крупных размерах и действия, грубо нарушающие общественный порядок. Про отравления речь уже не идет.Латыпов не признает вину по всем предъявленным эпизодам.