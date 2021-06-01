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Хромает, рука перевязана, синяки. Таким жителя «Площади перемен» Степана Латыпова привели на суд
Источник материала: UDF
Степан Латыпов в суде / spring96.org
Как сообщают соседи Степана Латыпова, которым удалось попасть на рассмотрение его дела, Латыпов выглядит избитым. У него перевязана рука, есть синяк под глазом.
Во время процесса судья спросил у подсудимого, есть ли у него вопросы к милиционеру Рогову, Латыпов ответил положительно. Далее был такой диалог:
— Потерпевший, вы сказали, что я ударил вас ногой в лицо. Посмотрите на меня — у вас был характерный отек на лице как у меня?
— Нет.
— Больше нет вопросов.
Степана задержали 15 сентября 2020 года и обвинили в том, что он якобы хотел отравить силовиков при помощи химкатов (об этом даже сняли «остросюжетный репортаж» на госТВ). Однако сейчас обвинение совсем другое: мошенничество в особо крупных размерах и действия, грубо нарушающие общественный порядок. Про отравления речь уже не идет.
Латыпов не признает вину по всем предъявленным эпизодам.
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Латыпов не признает вину по всем предъявленным эпизодам.
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