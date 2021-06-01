Источник материала: UDF



Ирина Новик / facebook.com

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Журналистку Hrodna life Ирину Новик вызвали к участковому и там задержали Сотрудники милиции выехали к ней домой, чтобы провести осмотр.

Утром во вторник она пришла в милицию — ее вызвали к участковому, и выйти уже не смогла. Сотрудники милиции выехали к ней домой, чтобы провести осмотр.В воскресенье, 30 мая, милиция задерживала главного редактора Hrodna.life. На него составили протокол за распространение экстремистских материалов. Силовики также провели осмотр дома и изъяли ноутбук, телефон несколько жёстких дисков и бело-красно-белый зонт.Напомним, в марте ууже был обыск. Она проходит свидетелем по делу. Уголовное дело на Пушкина, а также руководителя «Центра городской жизни»было возбуждено за «реабилитацию нацизма».