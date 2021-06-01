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Журналистку Hrodna life Ирину Новик вызвали к участковому и там задержали

01.06.2021 13:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Журналистку Hrodna life Ирину Новик вызвали к участковому и там задержали
Ирина Новик / facebook.com
Редактор спецпроектов Hrodna life Ирина Новик задержана, сообщает телеграм-канала Белорусской ассоциации журналистов.

Утром во вторник она пришла в милицию — ее вызвали к участковому, и выйти уже не смогла. Сотрудники милиции выехали к ней домой, чтобы провести осмотр.

В воскресенье, 30 мая, милиция задерживала главного редактора Hrodna.life Алексея Шота. На него составили протокол за распространение экстремистских материалов. Силовики также провели осмотр дома и изъяли ноутбук, телефон несколько жёстких дисков и бело-красно-белый зонт.

Напомним, в марте у Ирины Новик уже был обыск. Она проходит свидетелем по делу Алеся Пушкина. Уголовное дело на Пушкина, а также руководителя «Центра городской жизни» Павла Можейко было возбуждено за «реабилитацию нацизма».
 
 
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Сотрудники милиции выехали к ней домой, чтобы провести осмотр.
 
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