Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

«Если бы мы в открытый эфир выложили все документы этого чемоданчика, то, наверное, много было бы разговоров и было бы что обсуждать», - сказал Александр Лукашенко.

«О ситуации вокруг Беларуси и России, в целом Союзного государства, о том, каковы сегодня отношения Америки, Европейского союза и других к Китайской Народной Республике, и много других схожих материалов, - пояснил Лукашенко. - Это очень большая работа наших ведомств, прежде всего специальных служб, аналитика, с которой я хотел познакомить президента Путина».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко приоткрыл тайну «черного чемоданчика» По словам Лукашенко, повестка переговоров с Путиным была определена давно.

По его словам, в дипломате находились аналитические материалы, подготовленные белорусскими спецслужбами. Главы Беларуси и России давно взяли за практику обмениваться подобной информацией, если она касается одной из сторон, пишет сайтЧто касается самих переговоров с президентом России, то, по словам Лукашенко, их повестка была определена давно.В частности, политики обсудили вопросы, связанные с поставкой нефти и газа, в том числе компенсацию потерь от российского налогового маневра, сотрудничество в таможенной и налоговой сферах и развитие военно-технического сотрудничества.