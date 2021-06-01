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Лукашенко приоткрыл тайну «черного чемоданчика»

01.06.2021 13:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко приоткрыл тайну «черного чемоданчика»
Фото: president.gov.by
Содержимое черного дипломата, который Александр Лукашенко привез на встречу с Владимиром Путиным в Сочи, стало главной темой для рассуждений российских и белорусских аналитиков, а также поводом для различных шуток и мемов в социальных сетях. И вот 1 июня на совещании в Минске белорусский правитель приоткрыл занавес тайны, поведав публике, что же на самом деле находилось в этом чемоданчике.

«Если бы мы в открытый эфир выложили все документы этого чемоданчика, то, наверное, много было бы разговоров и было бы что обсуждать», - сказал Александр Лукашенко.


По его словам, в дипломате находились аналитические материалы, подготовленные белорусскими спецслужбами. Главы Беларуси и России давно взяли за практику обмениваться подобной информацией, если она касается одной из сторон, пишет сайт president.gov.by.

«О ситуации вокруг Беларуси и России, в целом Союзного государства, о том, каковы сегодня отношения Америки, Европейского союза и других к Китайской Народной Республике, и много других схожих материалов, - пояснил Лукашенко. - Это очень большая работа наших ведомств, прежде всего специальных служб, аналитика, с которой я хотел познакомить президента Путина».


Что касается самих переговоров с президентом России, то, по словам Лукашенко, их повестка была определена давно.

В частности, политики обсудили вопросы, связанные с поставкой нефти и газа, в том числе компенсацию потерь от российского налогового маневра, сотрудничество в таможенной и налоговой сферах и развитие военно-технического сотрудничества.
 
Теги: Минск
 
 
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По словам Лукашенко, повестка переговоров с Путиным была определена давно.
 
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