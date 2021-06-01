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Начинается суд над активистом с Площади Перемен Степаном Латыповым

01.06.2021 13:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Начинается суд над активистом с Площади Перемен Степаном Латыповым
Акция в поддержку Степана Латыпова на «Площади Перемен» / Еврорадио
В Минске начинается суд над активстом с Площади Перемен Степаном Латыповым, об этом сообщила в Фейсбук Яна Марчук. Все это время она поддерживает связь с Латыповым.

Степана Латыпова задержали в сентябре. Когда его выводили из дома, жильцы встречали соседа как героя, а милиционерам кричали «Позор!». Латыпов был одним из тех, кто не давал силовикам перекрашивать мурал с диджеями Перемен во дворах на улице Червякова и активно участвовал в протестном движении.

Первоначально белорусское телевидение утверждало, что Латыпов «намеревался обработать отравляющими веществами их [сотрудников милиции. — Еврорадио] земельные участки и дачи, распылить эти вещества вблизи боевых порядков ОМОНа и внутренних войск во время протестных акций, чтобы вывести тех из строя». Но в итоге обвинение было выставлено по совершенно другим статьям.

Латыпова обвиняют по трем статьям УК РБ: в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок; в сопротивление сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка; а также в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Яна Марчук в конце мая рассказывала у себя в Facebook, что последнее письмо от Степана Латыпова было очень грустным.

«Изоляция все глубже и глубже. Нет больше «Нового Времени», нет «Белорусы и рынок», нет телевидения, есть СБ и понимание, что все зря. Письма ходят неплохо. [...] Жизнь продолжается, нужно «перевернуть эту страницу», потом еще одну и еще две-три», — привела она цитату из письма.


Она призвала всех, кто может писать письма несправедливо задержанным и арестованным. Эти письма, по ее словам, «остаются единственным источником надежды, что все не зря».

Правозащитники признали Степана Латыпова политзаключенным.

У Латыпова редкая специальность — арборист. Он работал в команде, которая ухаживает и лечит взрослые деревья, а когда они умирают — пилят их. Пять лет назад арбористов в Беларуси было всего 50 человек.
 
Теги: Минск
 
 
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