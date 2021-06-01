Источник материала: UDF



Акция в поддержку Степана Латыпова на «Площади Перемен» / Еврорадио

«Изоляция все глубже и глубже. Нет больше «Нового Времени», нет «Белорусы и рынок», нет телевидения, есть СБ и понимание, что все зря. Письма ходят неплохо. [...] Жизнь продолжается, нужно «перевернуть эту страницу», потом еще одну и еще две-три», — привела она цитату из письма.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Начинается суд над активистом с Площади Перемен Степаном Латыповым Латыпова обвиняют по трем статьям УК РБ.

задержали в сентябре. Когда его выводили из дома, жильцы встречали соседа как героя, а милиционерам кричали «Позор!». Латыпов был одним из тех, кто не давал силовикам перекрашивать мурал с диджеями Перемен во дворах на улице Червякова и активно участвовал в протестном движении.Первоначально белорусское телевидение утверждало, что Латыпов «намеревался обработать отравляющими веществами их [сотрудников милиции. — Еврорадио] земельные участки и дачи, распылить эти вещества вблизи боевых порядков ОМОНа и внутренних войск во время протестных акций, чтобы вывести тех из строя». Но в итоге обвинение было выставлено по совершенно другим статьям.Латыпова обвиняют по трем статьям УК РБ: в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок; в сопротивление сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка; а также в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.в конце мая рассказывала у себя в Facebook, что последнее письмо от Степана Латыпова было очень грустным.Она призвала всех, кто может писать письма несправедливо задержанным и арестованным. Эти письма, по ее словам, «остаются единственным источником надежды, что все не зря».Правозащитники признали Степана Латыпова политзаключенным.У Латыпова редкая специальность — арборист. Он работал в команде, которая ухаживает и лечит взрослые деревья, а когда они умирают — пилят их. Пять лет назад арбористов в Беларуси было всего 50 человек.