В Ратомке горит конюшня центра конного спорта

Источник материала: Onliner

ЧП в Ратомке. Как сообщает МЧС, горит конюшня центра конного спорта. «Работают подразделения МЧС, подробности позже», — уточнили в ведомстве.

Владислав поневоле стал очевидцем событий.

— Мы приехали в Ратомку, чтобы покататься на лошадях — в тот самый центр конного спорта. Пока шли к месту проката, я еще отметил, что что-то дымом пахнет, уж не шашлыки ли кто жарит. А когда дошли, оказалось, что из здания валит дым. Как только стало понятно, что что-то не так, к конюшне начали сбегаться люди и выводить лошадей. По моим наблюдениям, прибежало человек 20 и действовали все слаженно. Лошадей вывели, потом начали спасать амуницию. Так что паника если и была, то только у лошадей, люди действовали очень организованно и слаженно.

Сегодня сильный ветер, поэтому огонь распространялся очень быстро: казалось, был только дым, а вот уже и крыша сгорела, и все здание объято. МЧС приехало, тушат, но от конюшни уже, считай, ничего не осталось.

По информации МЧС, к 13:30 пожар локализован, продолжается тушение.









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