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«Когда я делаю это – мне приятно»: Вера Брежнева совершила каминг-аут

01.06.2021 13:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Когда я делаю это – мне приятно»: Вера Брежнева совершила каминг-аут
Вера Брежнева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Артистка поделилась с подписчиками видео об уходе за волосами. По словам Веры Брежневой, она не любит часто расчесываться и делает это единожды перед мытьем головы.

Даже после процедур в салонах красоты просит высушить шевелюру феном и не укладывать ее специальными приборами.

Как утверждает сама певица, эффект чистых и объемных волос нравится е гораздо больше, чем сложные прически. Такой натуральный образ поклонники и близкие Веры Брежневой уже давно приняли, чему она очень рада.

«Субботний каминг-аут. Я не люблю расчесываться. Не в смысле физически. Когда я делаю это – мне приятно! Но я не люблю состояние, когда мои волосы слишком гладкие», – поделилась экс-солистка группы «ВИА-Гра».


Также Брежнева призналась, что иногда возникает настроение подстричься под каре, однако, к таким кардинальным переменам певица пока не готова.

«Неделю назад на премии RU.TV для образа мы добавили немного прядей на заколках. Это было всего на вечер. Обожаю свои, берегу их и доверяю только профессионалам», – рассказала Вера Брежнева.


Подписчики восхитились красотой артистки и поддержали ее в натуральности.

«Шикарные волосы у Веры», «Тоже не люблю расческу и в парикмахерской прошу сушить просто», «У красавицы красивые волосы», – тепло отметили фолловеры.


Напомним, что последнее время у Веры Брежневой начались проблемы со зрением. Из-за стресса и ярких софитов певица стала хуже видеть. Звезда не исключает, что потребуется помощь врачей и даже операция.
 
 
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