Источник материала: UDF



Вера Брежнева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

«Субботний каминг-аут. Я не люблю расчесываться. Не в смысле физически. Когда я делаю это – мне приятно! Но я не люблю состояние, когда мои волосы слишком гладкие», – поделилась экс-солистка группы «ВИА-Гра».

«Неделю назад на премии RU.TV для образа мы добавили немного прядей на заколках. Это было всего на вечер. Обожаю свои, берегу их и доверяю только профессионалам», – рассказала Вера Брежнева.

«Шикарные волосы у Веры», «Тоже не люблю расческу и в парикмахерской прошу сушить просто», «У красавицы красивые волосы», – тепло отметили фолловеры.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Когда я делаю это – мне приятно»: Вера Брежнева совершила каминг-аут Поклонники певицы в шоке.

Даже после процедур в салонах красоты просит высушить шевелюру феном и не укладывать ее специальными приборами.Как утверждает сама певица, эффект чистых и объемных волос нравится е гораздо больше, чем сложные прически. Такой натуральный образ поклонники и близкиеуже давно приняли, чему она очень рада.Также Брежнева призналась, что иногда возникает настроение подстричься под каре, однако, к таким кардинальным переменам певица пока не готова.Подписчики восхитились красотой артистки и поддержали ее в натуральности.Напомним, что последнее время у Веры Брежневой начались проблемы со зрением. Из-за стресса и ярких софитов певица стала хуже видеть. Звезда не исключает, что потребуется помощь врачей и даже операция.