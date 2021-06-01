Источник материала: UDF



Фото с сайта solidarnost.org

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Иосуб: «Инфляционный налог ровным слоем размажут по всему населению» Занимать деньги власти, прежде всего, будут на внутреннем рынке.

— Уже в январе дефицит бюджета начал увеличиваться быстрее, чем запланировали. По итогам марта он немного уменьшился, по итогам апреля снова увеличился. За четыре месяца он превышает прогноз, но больших изменений по сравнению с итогами января нет, — комментирует «Салідарнасці» старший аналитик «Альпари Евразия»рост планового дефицита республиканского бюджета.Эксперт отмечает, что еще в начале года стало очевидным, что правительство ошиблось в своих «оптимистичных прогнозах» по доходам и расходам бюджета и сейчас предпринимает попытки сократить дефицит.— Вариантов не так много. Покрывать дефицит можно из накоплений бюджета, благодаря профициту, который у нас был вплоть до 2019 года. Правда, в 2020 году уже был дефицит, и часть этих запасов правительству пришлось потратить. Но часть осталась.Также деньги можно занять. Желание разместить в России облигации на 100 миллиардов — это похвально, но дадут ли такую сумму и, если дадут, то под какой процент, большой вопрос.Поэтому занимать деньги, прежде всего, будут на внутреннем рынке, где основными покупателями облигаций являются банки, в первую очередь, государственные.Также уменьшать дефицит можно, сокращая расходы бюджета или увеличивая доходы. И, наконец, можно просто напечатать деньги, — перечислил экономист.При этом он отметил, что такой способ, как рост ставок налогов, отнюдь не гарантирует увеличение бюджета.— Гарантированного способа увеличения доходов в бюджет нет. Можно увеличить ставку какого-нибудь налога, но это приведет к тому, что часть бизнеса уйдет в тень, часть вообще не потянет эти налоги и закроется. Поэтому можно повысить налоги, но поступления доходов в бюджет и сокращения дефицита не добиться, — уточнил эксперт.Он подчеркнул, что от способа покрытия дефицита будет зависеть и скорость инфляции.— На инфляции не должно сказаться, если будут тратить те самые накопленные запасы и если увеличат заимствования. Но если эти варианты исчерпают, а проблему не решат и начнут просто допечатывать деньги, рост инфляции сразу станет заметным.Вряд ли дело дойдет до сокращения расходов в виде буквального уменьшения зарплат бюджетников и пенсий. Это самая крайняя мера — отбирать. В таком случае, мне кажется, включат печатный станок. Понятно, что это приведет к росту инфляции, но скорее предпочтут инфляционный налог ровным слоем размазать по всему населению, чем начать заметно сокращать пенсии.Другое дело, что пенсии, как мы видим, сокращаются в реальном выражении, растут медленнее инфляции. Соответственно, сокращается их покупательная способность.Что касается зарплат бюджетников, то в номинальном выражении они, скорее всего, будут даже расти. И в реальном выражении по сравнению с прошлым годом, их рост опережает официальную инфляцию. Но он замедляется. Если предыдущие несколько лет реальные доходы населения росли где-то на 8% в год, то сейчас темп роста снизился в два раза.Понятно, что в данном случае мы говорим о средних величинах, и многие люди вправе сказать, что они на себе не почувствовали никакого роста, ни на 8%, ни на 4%, — сказал Вадим Иосуб.