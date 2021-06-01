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Ученые назвали группу крови, которая обеспечивает самый мощный иммунитет
Источник материала: UDF
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Оказалось, что иммунная система людей с четвертой группой крови в 92% случаев вырабатывает интерфероны, что является самым эффективным показателем.
На втором месте оказались носители третьей группы крови. Их иммунитет способен вырабатывать интерфероны в 91% случаев.
Далее следуют обладатели первой группы крови, эффективность которой в борьбе против всевозможных недугов около 80%.
На самом последнем месте оказались обладатели крови второй группы, поскольку интерфероны вырабатываются у них только в 40% случаев. Это самый плохой результат среди всех известных групп крови, поэтому эти люди больше других склонны к заболеваниям, уточнили ученые.
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Она определяет, как организм человека продуцирует интерферон при вирусной инфекции.
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