Источник материала: UDF



Картинка носит иллюстративный характер

lenta.ua

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ученые назвали группу крови, которая обеспечивает самый мощный иммунитет Она определяет, как организм человека продуцирует интерферон при вирусной инфекции.

Оказалось, что иммунная система людей с четвертой группой крови в 92% случаев вырабатывает интерфероны, что является самым эффективным показателем.На втором месте оказались носители третьей группы крови. Их иммунитет способен вырабатывать интерфероны в 91% случаев.Далее следуют обладатели первой группы крови, эффективность которой в борьбе против всевозможных недугов около 80%.На самом последнем месте оказались обладатели крови второй группы, поскольку интерфероны вырабатываются у них только в 40% случаев. Это самый плохой результат среди всех известных групп крови, поэтому эти люди больше других склонны к заболеваниям, уточнили ученые.