ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ученые назвали группу крови, которая обеспечивает самый мощный иммунитет

01.06.2021 13:55 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Ученые назвали группу крови, которая обеспечивает самый мощный иммунитет
Картинка носит иллюстративный характер
Международная команда исследователей провела ряд экспериментов, чтобы выяснить, какая группа крови обеспечивает своим носителям максимально высокий иммунитет. Оказалось, что самыми здоровыми считаются обладатели четвертой группы крови. Об этом сообщает lenta.ua.

Оказалось, что иммунная система людей с четвертой группой крови в 92% случаев вырабатывает интерфероны, что является самым эффективным показателем.

На втором месте оказались носители третьей группы крови. Их иммунитет способен вырабатывать интерфероны в 91% случаев.

Далее следуют обладатели первой группы крови, эффективность которой в борьбе против всевозможных недугов около 80%.

На самом последнем месте оказались обладатели крови второй группы, поскольку интерфероны вырабатываются у них только в 40% случаев. Это самый плохой результат среди всех известных групп крови, поэтому эти люди больше других склонны к заболеваниям, уточнили ученые.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Она определяет, как организм человека продуцирует интерферон при вирусной инфекции.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашэнка заявіў, што ў выпадку актывізацыі NATO, расейскія войскі зьявяцца ў Беларусі цягам сутак
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by