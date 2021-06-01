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Лукашенко: Путин сказал, что проблем с поставками нефти не будет

01.06.2021 13:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко: Путин сказал, что проблем с поставками нефти не будет
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Александр Лукашенко сегодня провел совещание по вопросам сотрудничества с Россией, на котором также рассказал об итогах визита в Сочи и переговорах с Владимиром Путиным.

Тема поставки российских углеводородов на белорусские нефтеперерабатывающие предприятия приобрела новое звучание на фоне санкций США, которые предписывают прекратить все отношения с Новополоцким НПЗ, отмечает БЕЛТА.

«Правительства очень серьезно проработали этот вопрос, и как минимум мы договорились, что никаких вопросов с поставками нефти не будет. России это выгодно. Мы можем 22 миллиона тонн нефти переработать, - отметил Александр Лукашенко. - По поставкам нефти для НПЗ Беларуси никаких проблем не будет, так было сказано президентом России. Как и с поставками нефтепродуктов на рынок России, и на внешний рынок».


«Правительства очень серьезно проработали этот вопрос, и как минимум мы договорились, что никаких вопросов с поставками нефти не будет. России это выгодно. Мы можем 22 миллиона тонн нефти переработать, — отметил Александр Лукашенко. — По поставкам нефти для НПЗ Беларуси никаких проблем не будет, так было сказано президентом России. Как и с поставками нефтепродуктов и на рынок России, и на внешний рынок».


По словам Лукашенко, поставки будут осуществляться в запланированных объемах. Также на встрече была достигнута принципиальная договоренность по минимизации потерь белорусских НПЗ от налогового маневра в России с 1 января 2022 года. Правительствам поручено окончательно отработать эту схему.

«По налоговому маневру мы нашли развязки. Даже не мы, а правительства, мы просто это согласовали и утвердили. Дальше будем вести диалог и договариваться», — сказал Лукашенко.


Также Лукашенко сказал, что вопрос военных баз не обсуждался.

«Никаких обсуждений в плане переброски вооруженных сил России на постоянной основе, создания каких-то баз, об этом даже речи не шло. И это нам не нужно. Потому что по нашей концепции военной безопасности Союзного государства в этом пока нет никакой необходимости. Будет какая-то настороженность, будем мы видеть активизацию в НАТО вплоть до военного конфликта — в течение суток (базы у нас, аэродромы и прочее определены) российские подразделения и войска будут переброшены в Беларусь», — сказал Лукашенко.
 
 
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Также Лукашенко сказал, что вопрос российских военных баз не обсуждался.
 
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