«Это военная тюрьма, а не ИВС» Журналисты Александр Бураков и Владимир Лапцевич вышли после суток

Источник материала: Салiдарнасць

Журналисты рассказали, как с ними обращались. 20 дней они спали на голых досках, дважды за ночь их будили, а днем выводили в коридор, заставляли раздеваться, ставили в растяжку и били по ногам, чтобы она была шире.





— Первые трое суток я еще говорил про правила внутреннего распорядка. Они поступили так: если что-то требуете — всю камеру на шмон с заламыванием. Я решил, что это военная тюрьма, военный режим, а не ИВС. Единственное, что оставалось, подчиняться, — рассказал Александр Бураков про условия в ИВС УВД Могилевского облисполкома.

Александр Бураков и Владимир Лапцевич, которые сотрудничают с DW и 6tv.by, были задержаны 12 мая сотрудниками у здания суда, где начинался закрытый процесс над политиком Павлом Северинцем. Их обвинили в участии в несанкционированном мероприятии и присудили 20 суток.

В изоляторе они голодали : Лапцевич 3 дня, а Бураков семь. Закончили голодовку из-за ухудшения здоровья.