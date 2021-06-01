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Обложка дня. «Мы ждем тебя, коллега»
01.06.2021 —
Разное
|
Салiдарнасць
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Источник материала:
Салiдарнасць
Так выглядит свежий номер «Народной воли», посвященный, кроме прочего, отправленной
на 30 суток за решетку
журналистке издания Глафире Жук. Скачать выпуск
можно тут
.
Обложка дня. Битва на штыках
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Обложка дня. «Мы ждем тебя, коллега»
Так выглядит свежий номер «Народной воли».
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