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Обложка дня. «Мы ждем тебя, коллега»

01.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Так выглядит свежий номер «Народной воли», посвященный, кроме прочего, отправленной на 30 суток за решетку журналистке издания Глафире Жук. Скачать выпуск можно тут.

Обложка дня. «Мы ждем тебя, коллега»

Обложка дня. Битва на штыках

 
 
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