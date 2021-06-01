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Лукашенко рассказал, что привез в чемоданчике Путину: «Много было бы разговоров»
01.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Правитель также рассказал, что следствие в отношении задержанных в Минске Романа Протасевича и Софии Сапеги будет вестись в Беларуси.
Фото пресс-служба Лукашенко
На совещании во Дворце Независимости Лукашенко раскрыл некоторые подробности встречи с Путиным. В частности, он отметил, что тема задержанных с рейса Ryanair, конечно же, обсуждалась, но уделили ей лишь немного времени.
— Следствие по обеим персонам будет проходить в Беларуси. Это непреклонно, — цитирует слова Лукашенко его
Он рассказал, что его встречу с Путиным в Сочи начали обсуждать с возможного содержимого черного чемодана, который можно было заметить на видеокадрах возле главы государства. В некоторых СМИ эту тему даже вынесли на первые полосы.
— Если бы мы в открытый эфир выложили все документы этого чемоданчика, то, наверное, много было бы разговоров и было бы что обсуждать, — сказал Лукашенко.
По его словам, в дипломате находились аналитические материалы, подготовленные белорусскими спецслужбами — «о ситуации вокруг Беларуси и России, в целом Союзного государства, о том, каковы сегодня отношения Америки, Европейского союза и других к Китайской Народной Республике, и много других схожих материалов».
— Это очень большая работа наших ведомств, прежде всего специальных служб, аналитика, с которой я хотел познакомить Президента Путина, — пояснил Александр Лукашенко.
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Правитель также рассказал, что следствие в отношении задержанных в Минске Романа Протасевича и Софии Сапеги будет вестись в Беларуси.
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