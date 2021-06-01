Лукашенко рассказал, что привез в чемоданчике Путину: «Много было бы разговоров»

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Правитель также рассказал, что следствие в отношении задержанных в Минске Романа Протасевича и Софии Сапеги будет вестись в Беларуси.





Фото пресс-служба Лукашенко

На совещании во Дворце Независимости Лукашенко раскрыл некоторые подробности встречи с Путиным. В частности, он отметил, что тема задержанных с рейса Ryanair, конечно же, обсуждалась, но уделили ей лишь немного времени.

— Следствие по обеим персонам будет проходить в Беларуси. Это непреклонно, — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба . — Об этом я сказал Президенту России. Я заверил, что никаких не будет вопросов с доступом консулов. По-моему, они не обижаются, мы не только предоставляем информацию, хотите встречаться - встречайтесь. Это международная практика.

Он рассказал, что его встречу с Путиным в Сочи начали обсуждать с возможного содержимого черного чемодана, который можно было заметить на видеокадрах возле главы государства. В некоторых СМИ эту тему даже вынесли на первые полосы.

— Если бы мы в открытый эфир выложили все документы этого чемоданчика, то, наверное, много было бы разговоров и было бы что обсуждать, — сказал Лукашенко.

По его словам, в дипломате находились аналитические материалы, подготовленные белорусскими спецслужбами — «о ситуации вокруг Беларуси и России, в целом Союзного государства, о том, каковы сегодня отношения Америки, Европейского союза и других к Китайской Народной Республике, и много других схожих материалов».

— Это очень большая работа наших ведомств, прежде всего специальных служб, аналитика, с которой я хотел познакомить Президента Путина, — пояснил Александр Лукашенко.