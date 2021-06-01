Иосуб: «Инфляционный налог ровным слоем размажут по всему населению»













комментирует «Салідарнасці» старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб рост планового дефицита республиканского бюджета. — Уже в январе дефицит бюджета начал увеличиваться быстрее, чем запланировали. По итогам марта он немного уменьшился, по итогам апреля снова увеличился. За четыре месяца он превышает прогноз, но больших изменений по сравнению с итогами января нет, —«Салідарнасці» старший аналитик «Альпари Евразия»рост планового дефицита республиканского бюджета.





Эксперт отмечает, что еще в начале года стало очевидным, что правительство ошиблось в своих «оптимистичных прогнозах» по доходам и расходам бюджета и сейчас предпринимает попытки сократить дефицит.





— Вариантов не так много. Покрывать дефицит можно из накоплений бюджета, благодаря профициту, который у нас был вплоть до 2019 года. Правда, в 2020 году уже был дефицит, и часть этих запасов правительству пришлось потратить. Но часть осталась.





Также деньги можно занять. Желание разместить в России облигации на 100 миллиардов — это похвально, но дадут ли такую сумму и, если дадут, то под какой процент, большой вопрос.





Поэтому занимать деньги, прежде всего, будут на внутреннем рынке, где основными покупателями облигаций являются банки, в первую очередь, государственные.





Также уменьшать дефицит можно, сокращая расходы бюджета или увеличивая доходы. И, наконец, можно просто напечатать деньги, — перечислил экономист.









При этом он отметил, что такой способ, как рост ставок налогов, отнюдь не гарантирует увеличение бюджета.





— Гарантированного способа увеличения доходов в бюджет нет. Можно увеличить ставку какого-нибудь налога, но это приведет к тому, что часть бизнеса уйдет в тень, часть вообще не потянет эти налоги и закроется. Поэтому можно повысить налоги, но поступления доходов в бюджет и сокращения дефицита не добиться, — уточнил эксперт.





Он подчеркнул, что от способа покрытия дефицита будет зависеть и скорость инфляции.





— На инфляции не должно сказаться, если будут тратить те самые накопленные запасы и если увеличат заимствования. Но если эти варианты исчерпают, а проблему не решат и начнут просто допечатывать деньги, рост инфляции сразу станет заметным.





Вряд ли дело дойдет до сокращения расходов в виде буквального уменьшения зарплат бюджетников и пенсий. Это самая крайняя мера — отбирать. В таком случае, мне кажется, включат печатный стано Понятно, что это приведет к росту инфляции, но скорее предпочтут инфляционный налог ровным слоем размазать по всему населению, чем начать заметно сокращать пенсии.





Другое дело, что пенсии, как мы видим, сокращаются в реальном выражении, растут медленнее инфляции. Соответственно, сокращается их покупательная способность.





Что касается зарплат бюджетников, то в номинальном выражении они, скорее всего, будут даже расти. И в реальном выражении по сравнению с прошлым годом, их рост опережает официальную инфляцию. Но он замедляется. Если предыдущие несколько лет реальные доходы населения росли где-то на 8% в год, то сейчас темп роста снизился в два раза.





Понятно, что в данном случае мы говорим о средних величинах, и многие люди вправе сказать, что они на себе не почувствовали никакого роста, ни на 8%, ни на 4%, — сказал Вадим Иосу