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Лукашенко: следствие в отношении Протасевича и Сапеги будет вестись в Беларуси

01.06.2021 14:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следствие в отношении задержанных в Минске Романа Протасевича и Софии Сапеги будет вестись в Беларуси, сообщил Александр Лукашенко на совещании с госаппаратом по вопросам сотрудничества с РФ.


"Следствие по обеим персонам будет проходить в Беларуси. Это непреклонно. Об этом я сказал президенту России. Я заверил, что никаких не будет вопросов с доступом консулов. По-моему, они не обижаются, мы не только предоставляем информацию, хотите встречаться - встречайтесь. Это международная практика", - отметил Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА во вторник. 

Президент подчеркнул, что во время переговоров с Владимиром Путиным в Сочи  "тема задержанных с рейса Ryanair, конечно же, обсуждалась, но уделили ей президенты лишь немного времени".

Журналист Роман Протасевич и его подруга София Сапега были задержаны в Минске. Они находились на борту самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, который 23 мая совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

Напомним, что в похожей ситуации, когда в Беларуси были задержаны корреспонденты российского "Первого канала" павел Шеремет и Дмитрий Завадский (граждане Беларуси), первый президент России поступил по-иному. По его укзани. самолету Лукашенко не дали воздушный коридор в Россию, а Борис Ельцин прямо сказал: "Пусть он сначала Шеремета отпустит". Путин так разговаривать не умеет. Но действует исподтишка.    
 
Теги: Минск
 
 
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Следствие в отношении задержанных в Минске Романа Протасевича и Софии Сапеги будет вестись в Беларуси, сообщил Александр Лукашенко на совещании с госаппаратом по...
 
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