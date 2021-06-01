Евро удалось отбить месячные потери

На первых летних торгах белорусскому рублю удалось подорожать к доллару и российскому рублю. Это позволило снизить стоимость корзины валют на 0,03%.





Напомним, что по итогам мая она подорожала всего на 0,20%.





Курс доллара снизился всего на 0,0016 BYN до 2,5312 BYN/USD, а ещё в пятницу доллар находился на максимуме за три недели.





Курс евро вырос ещё на 0,0060 BYN до 3,0944 BYN/EUR — максимума за 32 дня.





Евровалюта дорожает уже шестые торги подряд. Её стоимость за это время поднялась на 0,0333 BYN.





Курс российского рубля снизился на 0,0026 BYN до 3,4518 BYN/100 RUB и оставил максимум за 55 дней.





Напомним, что предыдущие четыре торговые сессии российский рубль дорожал. Его стоимость выросла на 0,0427 BYN.





Итоги мая 2021 на валютном рынке Беларуси

За май белорусскому рублю удалось значительно подорожать к доллару и немного к евро, но подешеветь к российскому рублю:





курс доллара −0,0269 BYN (−1,05%);

курс евро −0,0077 BYN (−0,25%);

курс российского рубля +0,0379 BYN (+1,11%);





Накопительные итоги с начала 2021 года

В сравнении с началом года белорусский рубль подорожал ко всем валютам:





курс доллара −0,0461 BYN (−1,79%);

курс евро −0,0796 BYN (−2,51%);

курс российского рубля −0,0327 BYN (−0,94%);

корзина валют −1,50%.





Московская биржа

На бирже в Москве к 11-30 средневзвешенный курс доллара опустился на 6 копеек до 73,2411 российских рублей — минимума за 2,5 месяца.





Средневзвешенный курс евро, наоборот, вырос на 11 копеек до 89,49 российских рублей и оставил минимум за два месяца.





Итоги мая 2021 на валютном рынке России

За последний весенний месяц российский рубль значительно подорожал к доллару и в меньшей степени укрепился к евро:





курс доллара −1,5486 RUB (−2,07%);

курс евро −1,2072 RUB (−1,33%).