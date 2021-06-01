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Журналистку Hrodna life Ирину Новик вызвали к участковому и задержали
Источник материала: Партизан
Редактор спецпроектов Hrodna life Ирина Новик задержана, сообщает телеграм-канала Белорусской ассоциации журналистов.
Утром во вторник она пришла в милицию — ее вызвали к участковому, и выйти уже не смогла. Сотрудники милиции выехали к ней домой, чтобы провести осмотр.
В воскресенье, 30 мая, милиция задерживала главного редактора Hrodna.life Алексея Шота. На него составили протокол за распространение экстремистских материалов. Силовики также провели осмотр дома и изъяли ноутбук, телефон несколько жёстких дисков и бело-красный зонт.
Напомним, в марте у Новик уже был обыск. Она проходит свидетелем по делу Алеся Пушкина. Уголовное дело на Пушкина, а также руководителя "Центра городской жизни" Павла Можейко было возбуждено за "реабилитацию нацизма".
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Редактор спецпроектов Hrodna life Ирина Новик задержана, сообщает телеграм-канала Белорусской ассоциации журналистов.
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