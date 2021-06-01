Эксперимент: белорусские банки будут продавать и покупать токены

Такой эксперимент планировалось провести уже в этом году, но в итоге все перенесли на следующий год.





По информации Нацбанка, потребовалось внести корректировки в Декрет № 8 в связи с изменениями с законодательство, которые касаются предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.





В соответствии с проектом указа банки смогут создавать, размещать, приобретать, отчуждать и хранить собственные токены, а также токены других банков и юрлиц. Сделки с токенами банки смогут совершать через резидентов ПВТ — операторов криптоплатформ. Эксперимент планируется провести в течение трех лет — с 1 января 2022 года по 1 января 2025 года.





За время проведения эксперимента планируется оценить:





условия и возможности привлечения банками денежных средств (в первую очередь дистанционно от нерезидентов) через размещение собственных токенов (проведения ICO);





риски при проведении операций с токенами;





влияние таких операций на финансовую стабильность и эффективность мер денежно-кредитной политики.





Совершать операции с токенами в рамках эксперимента планируется разрешить 12 банкам. По информации dev.by, все подтвердили своё согласие участвовать в эксперименте:





Беларусбанк

Белагропромбанк

БПС-Сбербанк

Банк «Дабрабыт»

Белгазпромбанк

БелВЭБ

БТА Банк

БСБ Банк

Банк «Решение»

РРБ-Банк

БНБ-Банк

Паритетбанк





До 3 июня банки должны предоставить Ассоциации белорусских банков замечания и предложения по проекту указа.





На сегодня из белорусских банков право выпускать токены и проводить ICO есть только у Банка БелВЭБ. Он является оператором инвестиционной платформы Finstore.by, которая заработала в 2019 году. За первый год работы инвестплатформа Finstore.by продала токены белорусских компаний на 9,3+ миллиона долларов.