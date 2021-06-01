Американский конгрессмен: Угон самолета Ryanair был спланирован заранее

Майкл Маккол, который дал интервью «Голосу Америки». Свою версию произошедшего предложил конгрессмен-республиканец, член Комитета по иностранным делам Палаты представителей, который дал«Голосу Америки».





«То, что случилось с лайнером Ryanair, я бы квалифицировал как угон самолета, осуществленный на государственном уровне Лукашенко, которого мы официально не признаем, – поделился своим мнением Майкл Маккол. – Журналист на борту (Роман Протасевич – ГА) являлся диссидентом, который выступал против легитимности Лукашенко и поэтому был для него угрозой. Вот почему они взяли его под стражу и предъявили ему обвинения. С моральной точки зрения, это возмутительно».





«Да, мы могли бы ввести против режима Лукашенко дополнительные санкции, но создается впечатление, что мировое сообщество начинает относиться к санкциям неодобрительно – отмечает конгрессмен. – Получается, что из-за санкций Лукашенко держит в заложниках собственный народ, и это трудно изменить».





Майкл Маккол также уделил внимание тому, что режим Лукашенко заручился поддержкой Кремля, роль которого в этой истории еще предстоит выяснить.









«Когда президент Байден встретится на саммите с Путиным, я уверен, что одной из тем обсуждения станет поддержка, которую Путин оказывает Лукашенко. Инцидент с самолетом был полностью спланирован заранее – возможно, Путиным и его спецслужбами вместе с Лукашенко.





Об этом может говорить тот факт, что на борту самолета находились сотрудники российской разведки. Думаю, они были частью этой операции. Если это так, то Россия и Путин являются соучастниками угона самолета» – считает конгрессмен-республиканец.