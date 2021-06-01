ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Американский конгрессмен: Угон самолета Ryanair был спланирован заранее

01.06.2021 14:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Американские законодатели в эти дни активно комментируют инцидент с пассажирским самолетом авиакомпании Ryanair и то, какие политические интриги международного уровня могут за ним стоять.

Свою версию произошедшего предложил конгрессмен-республиканец, член Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол, который дал интервью «Голосу Америки».

«То, что случилось с лайнером Ryanair, я бы квалифицировал как угон самолета, осуществленный на государственном уровне Лукашенко, которого мы официально не признаем, – поделился своим мнением Майкл Маккол. – Журналист на борту (Роман Протасевич – ГА) являлся диссидентом, который выступал против легитимности Лукашенко и поэтому был для него угрозой. Вот почему они взяли его под стражу и предъявили ему обвинения. С моральной точки зрения, это возмутительно».

«Да, мы могли бы ввести против режима Лукашенко дополнительные санкции, но создается впечатление, что мировое сообщество начинает относиться к санкциям неодобрительно – отмечает конгрессмен. – Получается, что из-за санкций Лукашенко держит в заложниках собственный народ, и это трудно изменить».

Майкл Маккол также уделил внимание тому, что режим Лукашенко заручился поддержкой Кремля, роль которого в этой истории еще предстоит выяснить.


«Когда президент Байден встретится на саммите с Путиным, я уверен, что одной из тем обсуждения станет поддержка, которую Путин оказывает Лукашенко. Инцидент с самолетом был полностью спланирован заранее – возможно, Путиным и его спецслужбами вместе с Лукашенко. 

Об этом может говорить тот факт, что на борту самолета находились сотрудники российской разведки. Думаю, они были частью этой операции. Если это так, то Россия и Путин являются соучастниками угона самолета» – считает конгрессмен-республиканец.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американские законодатели в эти дни активно комментируют инцидент с пассажирским самолетом авиакомпании Ryanair и то, какие политические интриги международного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко рассказал, что привез в чемоданчике Путину: «Много было бы разговоров»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by