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Начало истории: 185 лет назад заложили первый камень в Брестскую крепость
01.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Баснословные деньги еще при Царской России были потрачены на строительство этой цитадели. 185 лет назад 1 июня по новому стилю в Бресте был заложен первый камень в основание крепости. Тогда это был Брест-Литовск, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.
Если сегодня при строительстве важных объектов закладывают капсулу, то раньше по традиции вместе с первым камнем в землю опускали ценные предметы. В случае с Брестской крепостью это была шкатулка с монетами. Сейчас она находится в областном краеведческом музее. Копии – в самой крепости. Где расположен первый камень цитадели, доподлинно неизвестно. Но желающие погрузиться в историю отправляются к северо-западной части казармы, с участка которой и началось строительство крепости.
Защита границы на все времена. Идея построить многокилометровую оборону из кирпича возникла еще при Николае I. Тогда Брестчина стала частью Российской империи, и понадобилось укрепить новые рубежи.
Главная мощь Брест-Литовской крепости уже в начале 20-го века была в ее 22 фортах. Цитадель прошла и через Первую мировую войну, и через
Из важного фортификационного стратегического крепость перешла в объект духовно-исторического наследия и получила звание Брестская крепость – герой. Здесь же открыли Музей обороны. Мемориальный комплекс – один из самых посещаемых в СНГ. За полвека его посетили 25 миллионов туристов.
Река Западный Буг, Тереспольские ворота, фамилии защитников крепости – все это напоминает о героическом сопротивлении. Как и руины, которые хранят следы войны – символ трагедии белорусского народа.
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Если сегодня при строительстве важных объектов закладывают капсулу, то раньше по традиции вместе с первым камнем в землю опускали ценные предметы. В случае с...
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