Начало истории: 185 лет назад заложили первый камень в Брестскую крепость

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Баснословные деньги еще при Царской России были потрачены на строительство этой цитадели. 185 лет назад 1 июня по новому стилю в Бресте был заложен первый камень в основание крепости. Тогда это был Брест-Литовск, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

Если сегодня при строительстве важных объектов закладывают капсулу, то раньше по традиции вместе с первым камнем в землю опускали ценные предметы. В случае с Брестской крепостью это была шкатулка с монетами. Сейчас она находится в областном краеведческом музее. Копии – в самой крепости. Где расположен первый камень цитадели, доподлинно неизвестно. Но желающие погрузиться в историю отправляются к северо-западной части казармы, с участка которой и началось строительство крепости.

Защита границы на все времена. Идея построить многокилометровую оборону из кирпича возникла еще при Николае I. Тогда Брестчина стала частью Российской империи, и понадобилось укрепить новые рубежи.

«По архивным документам, с 1833 по 1901 год на Брест-Литовскую крепость было потрачено более 19 миллионов российских рублей. То есть даже по этим скромным подсчетам, это уже почти 20 миллиардов современных российских рублей было потрачено на ее возведение и модернизацию», – рассказал заведующий филиалом «Музей V форт» мемориального комплекса «Брестская крепость – герой» Александр Коркотадзе.

Главная мощь Брест-Литовской крепости уже в начале 20-го века была в ее 22 фортах. Цитадель прошла и через Первую мировую войну, и через Великую Отечественную. В начале 41-го ее гарнизон 28 дней героически сдерживал наступление немецких войск.

Из важного фортификационного стратегического крепость перешла в объект духовно-исторического наследия и получила звание Брестская крепость – герой. Здесь же открыли Музей обороны. Мемориальный комплекс – один из самых посещаемых в СНГ. За полвека его посетили 25 миллионов туристов.

«Сегодня у нас только в самой Брестской крепости находится четыре экспозиции: это музей обороны Брестской крепости, музей войны-территории мира, летопись Брестской крепости, экспозиция обороны восточного форта. И буквально в этом году мы открыли еще одну экспозицию – форт номер пять. Это очень уникальный и очень интересный», – рассказал директор Государственного учреждения Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» Григорий Бысюк.

Река Западный Буг, Тереспольские ворота, фамилии защитников крепости – все это напоминает о героическом сопротивлении. Как и руины, которые хранят следы войны – символ трагедии белорусского народа.