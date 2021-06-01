ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Никита, Тимур — им нет и 18 лет, но их уже пытали в тюрьме. О чем еще надо говорить в День защиты детей в Беларуси?

01.06.2021 14:33 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Сегодня, 1 июня, — Международный день защиты детей. В милиции, например, решили поздравить ребят, переодев их в милицейскую форму. А в тг-канале «Белые халаты» опубликовали пост врача о том, через что прямо сейчас приходится проходить детям, которые живут в Беларуси. Цитируем его полностью. 

«Психологи утверждают, что ребенок — это зеркало семьи. В таком случае, беларуские дети — это зеркало беларуского общества. 1 июня хочется поговорить именно об этом.

В последнее время мне вспоминаются истории о мальчишках и девчонках второй половины 40-х, послевоенных лет. Они ужасно жалели, что не смогли повоевать и совершить свой главный подвиг. Звучит дико, но демонстрирует невероятное, несоизмеримое с возрастом мужество ребёнка. 

Еще не так давно мы старательно оберегали детей от трудностей и опасностей, старались помочь и защитить, но, начиная с лета 2020-го жизнь решила иначе. На неокрепшие плечи наших детей легла коллективная, психологическая травма беларусов. Насилие, угрозы и тюремные сроки — так и только так беларуские «власти» борются с подростками и их родителями, проявляющими инакомыслие.

Тимур Мицкевич (17 лет), оказавшийся в реанимации после пыток силовиками. Петр Кирик (16 лет), Виталий Прохоров (17 лет) — фигуранты административных и уголовных дел за участие в уличных протестах.

Никита Золотарев (17 лет), страдающий эпилепсией и признанный политзаключенным. Дмитрий Стаховский (17 лет), покончивший с собой из-за давления СК…

После волны студенческих протестов и отчислений за акции, в октябре 2020-го на ступеньки и в коридоры школ вышли дети. Они вышли с флагами и плакатами, пели протестные песни и смело разговаривали с администрацией школы о том, что имеют право выражать свою позицию, имеют свой голос и свою волю. Романтичные и прекрасные мальчишки и девчонки не знали, что по ту сторону баррикад не понимают жалости и не боятся крови.

Вина и ответственность некоторых учителей огромна. Руками этих «некоторых»  делались «выборы». Это они звонили в РУВД, сообщая о детях, заявивших о своей гражданской позиции. Это они загоняют школьников в БРСМ и на «патриотических» мероприятиях «льют в уши» пропаганду, в которую сами не верят, но боятся остановиться. Что руководит такими педагогами? Страх и покорность? Неумение мыслить критически? Привычка жить в вечном абьюзе? Как может человек левой рукой сеять разумное, доброе, вечное, а другой, правой, — набирать номер телефона РУВД? Вынуждена разочаровать тех, кто ставит на пропаганду. 

Школьники принесли свои грамоты и награды, оставив их на воротах школы, где фальсифицировали результаты выборов. Нынешние подростки четко умеют отделять правду ото лжи. Они свободны от предрассудков «совкового» общества и ничего не боятся. Они не склонны к насилию, хотят быть свободными, развиваться и менять свою страну к лучшему.

Что делать нам, взрослым, родителям? Говорить правду, ценить в себе человека, не исполнять преступные приказы, не делать подлость, «не быць скотам». Отступать некуда. Уже случились Окрестина и Жодино, пытки, убийства и покалеченные судьбы. Если мы отступим, все это вернётся нашим детям, как вернулось детям тех, кто отступил несколько десятилетий назад».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 1 июня, — Международный день защиты детей. В милиции, например, решили поздравить ребят, переодев их в милицейскую форму. А в тг-канале «Белые халаты»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашэнка заявіў, што не аддасьць Соф’ю Сапегу для суду ў Расеі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by