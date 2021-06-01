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Ненавижу детей: Линдеманн выпустил клип с поцелуями и Реввой

01.06.2021 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Фронтмен группы Rammstein продолжает завоевывать внимание публики, но делает это по-своему: скандальный клип Тилля Линдеманна на песню "Ненавижу детей" взорвал сеть.

Лидер немецкой группы решил по-особенному отметить 1 июня – День защиты детей. Музыкант показал клип на песню "Я ненавижу детей". Сюжет ролика разворачивается во времена СССР: персонаж Линдеманна живет в Москве и обвиняется в серии убийств одноклассников-пионеров. Роль милиционера досталась комику Александру Ревве, а героиню жены Тилля сыграла актриса Аглая Тарасова.

Новая видеоработа Линдеманна произвела фурор в сети и всего за пару часов набрала огромное количество просмотров.

Поклонников возмутил не только смелый сюжет клипа и день премьеры, но и страстные поцелуи Тилля со звездой фильма "Лед". Фанатам не понравилось, что Линдеманн не снял в клипе Светлану Лободу, роман с которой ему приписывают уже несколько лет.

"Света увидит – заревнует"; "Где Лобода?"; "Умеет совместить любовь с жесткостью – шедеврально"; "День для премьеры он выбрал просто класс"; "Не стыдно?"; "Жестко", – прокомментировали поклонники в сети. Напомним, что ранее Линдеманн исполнил песню на русском и сходил на свидание с блондинкой.

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Солист группы Rammstein совершил неоднозначный поступок в День защиты детей: музыкант показал скандальное видеопризнание со знаменитостями.
 
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