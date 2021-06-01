Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Аналитик: Запад хотел превратить Беларусь в ресурс войны с Россией

Недавнее заявление главы МИД Беларуси Владимира Макея о том, что российские спецслужбы в прошлом году помогли Беларуси избежать потрясений, это действительно правда, отметил собеседник Sputnik.

"Дело в том, что определенные силы с колоссальным ресурсом (материальным и не только) давно положили глаз на Беларусь, потому что Лукашенко, кто бы что о нем не говорил, удалось за время президентства не только сохранить экономику ― машиностроение и другие отрасли, но и развить их до международного уровня", ― отмечает Жилин.

То, что производится в Беларуси, начиная от продовольствия и заканчивая, условно говоря, троллейбусами, это все конкурентоспособно, убежден эксперт, "и естественно, эти жирные куски начали волновать людей, для которых алчность ― вся суть их существования на земле, их не волнуют человеческие ценности, их волнует только прибыль", считает Жилин.

"Из Беларуси хотели сделать Украину в том плане, что именно украинские олигархи разорвали страну, отняли собственность и таким образом завладели всем, включая и бюджет. То же самое хотели сделать и в Беларуси. Плюс к этому, Запад спит и видит, чтобы действительно Беларусь была похожа на Украину с точки зрения превращения ее в ресурс войны с Россией. Этого допустить нельзя", ― рассуждает Жилин.

Если и в Беларуси разместят ударные комплексы, России будет очень сложно, потому что по периметру будет фактически натовский конвой, поэтому российские спецслужбы сейчас работают очень активно, резюмирует аналитик.

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