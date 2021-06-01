Что будет с курсом доллара и биткоина и введут ли валютные ограничения? Прогноз от экономиста, астролога, гадалки и кота

Источник материала: Onliner Белорусская экономика — вещь настолько непредсказуемая, что прогнозы экономических экспертов часто оказываются не точнее прогнозов метеорологов. На неделю предсказать еще что-то можно, а вот дальше — возникают вопросики из-за повальной неопределенности и частой невозможности отделить политику от экономики. Поэтому мы решили сделать финансовый прогноз на лето от экономиста, гадалки на Таро, астролога и черного кота. А через три месяца проверим, чей оказался точнее.

Астролог: «С заметными изменениями курса валюты мы можем столкнуться в конце июля — начале августа»

Если вдруг вы не знали, что существует финансовая астрология, то знакомьтесь с нашим первым экспертом — Анастасией Паскевич . Астролог делает прогнозы для мировой и локальной экономики в зависимости от расположения звезд и планет на небе.





— Самая нижняя точка очередного спада в мировой экономике будет пройдена только в 2022 году, — говорит астролог. — Для Беларуси же до конца июня сохранится тренд предыдущих двух месяцев — инфляция, нестабильные цены и попытка их сдерживания, трудности с валютой, снижение экспорта и импорта. Особый статус Нептуна в карте вхождения Солнца в Овен, безусловно, повлияет на ситуацию с ценами, в том числе на нефтепродукты, табачные изделия, спиртные напитки и лекарственные средства, что, впрочем, уже достаточно явно обозначило себя. Здесь можно выделить две тенденции: цены регулируются, то есть сдерживаются, притом что они могут быть неадекватными рыночной стоимости товаров. Продолжающееся Нептунианское влияние не поспособствует здоровому равновесию в экономике.

С конца июня наступят ограничения торговли в западном направлении, а Беларусь будет продолжать начатый в прошлом году тренд — тратить больше, чем зарабатывать. Все последствия такого расточительства придется «разгребать» в конце 2022 года.





— Между тем Юпитер в Рыбах до 28 июля 2021 года будет способствовать увеличению как расходов вообще, так и увеличению денежной массы в экономике, что с большой вероятностью повлечет за собой рост инфляции, — считает Анастасия Паскевич. — С заметными, но не катастрофическими изменениями курса национальной валюты мы можем столкнуться ближе к концу июля — началу августа.

Однако предсказать курс белорусского рубля оказалось невозможным: «Белорусская национальная валюта существует по своим законам и во многом зависит от других внешних и внутренних факторов». С прогнозом криптовалют в ближайшие три месяца все оказалось проще.





— Учитывая становящийся точным 15 июня второй аспект квадратуры Сатурна и Урана (будучи в Тельце, Уран, собственно, и символизирует валюту будущего), амплитуда кривой будет наиболее неустойчивой, чем когда-либо за последний год. Поэтому некоторым удастся заработать много денег на волатильности. Но также существует вероятность много потерять, поскольку Юпитер в Рыбах стирает границы понимания, оценки реальности и делает жажду наживы сродни высказыванию «Объять необъятное», — подытожила астролог.

Гадалка на картах Таро: санкции начнутся в июле, а в августе придет абсолютно новая экономика

Людмила гадает на картах Таро уже более 16 лет. Говорит, за это время сделала около 25 тысяч прогнозов, и не только на любовь. Часто вопросы касались именно финансов, поэтому к просьбе погадать на финансы страны женщина отнеслась спокойно: ей не впервой.





Расклад было решено разделить по месяцам. На июнь у гадалки из колоды случайно выпали две карты — Скупость (9 монет) и Плен (7 мечей). Людмила говорит, выпавшие карты обязательно нужно учитывать — это своеобразный эпиграф к прогнозу. Он означает примерно следующее: «Экономика окажется в плену и расходовать деньги нужно будет очень экономно».

— Пока еще в казне есть деньги, но в июне грядут проблемы, которые сильно повлияют на все последующие месяцы. В экономике есть дыры, которые будут пытаться пополнить с помощью рекламы каких-то игр, вкладов. Не стоит обольщаться на такие предложения, на них не заработаешь. В июне начнется поиск новых партнеров, страна начнет сотрудничество (скорее всего, с африканскими странами), также мы услышим о новых коррупционных делах. Что касается курсов валют, то решения по доллару и российскому рублю будут зависеть не от экономики, а от эмоций. Возможно, доллар и российский рубль будут искусственно сдерживаться, поэтому их курсы будут относительно стабильны. А вот евро может даже немного снизиться. Исходя из прогноза я бы рекомендовала в июне сохранять деньги, а не инвестировать их.





А вот в июле события начнут развиваться стремительно, сдерживание курсов перестанет работать, в то время как санкции — начнут. При этом недовольство и недоверие людей будет расти в геометрической прогрессии.

— Судя по картам, в июле новых кредитов не будет, а долги выдавать будет нечем. На этот раз Россия потребует возврата кредитов, что станет просто невозможным. В июле вовсю начнут действовать санкции, которые сами по себе не приведут к финансовому краху, но точно ускорят его приход. Скорее всего, введут валютные и депозитные ограничения и увеличат какие-то налоги, штрафы, закрытие счетов или даже самих предприятий. Возможны «голодные бунты» людей. Курс доллара начнет резкий рост, у евро — еще сильнее. А вот у России дела будут не очень: для страны тоже введут санкции, которые будут сдерживать курс рубля.





Расклад мастера Таро оказался самым фаталистическим из всех. По прогнозу уже в августе произойдет «обнуление», начало улучшений, которые будут идти медленно, но верно.

— Ситуацию с экономикой в августе можно описать так: формирование новой модели экономики на месте старых руин. Беларуси предложат какую-то программу развития, но это будет по принципу «ты мне — я тебе», начнутся небольшие инвестиции в страну. Будет обнародован какой-то компромат, который очень разозлит людей и окажет сильное влияние на экономику. В целом же Беларусь немного уйдет с мировой повестки и станет наводить порядок внутри страны. Что касается валют, то рубль начнет укрепляться к остальным валютам.





Криптовалюта, по данным таролога, летом также будет подрастать. Однако Людмила советует при первой же возможности перевести ее в более привычные активы — недвижимость или покупку бизнеса.

— В связи с теми событиями, которые будут происходить в Беларуси, криптовалюта будет как-то ограничена, и превратить ее в реальные деньги станет практически невозможно. Поэтому я бы посоветовала при первой возможности перевести ее в реальные деньги, даже если ее цена на рынке упала. К концу августа сделать это будет уже невозможно, — считает гадалка.

Экономист: «Девальвация белорусского рубля, когда доллар — 3 рубля»

Аналитик исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха убежден, что в текущей ситуации белорусская экономика — вещь непредсказуемая и сложно прогнозируемая, где все основывается только на субъективном мнении самого эксперта. Поэтому даже этот прогноз не стоит воспринимать как истину в последней инстанции: «Если нашу экономику прогнозировать сложно, то политику — вообще невозможно».





— На данный момент из-за политического кризиса наша экономика функционирует не в штатном режиме. И чтобы она начала работать в нормальном режиме, нужно решить все политические проблемы. Причем в максимально короткие сроки, иначе это затягивание чревато чрезвычайно тяжелыми экономическими потерями, которые будут исчисляться миллиардами долларов в годовом выражении, — считает эксперт. — Наша относительно спокойная ситуация на валютном рынке обеспечивается за счет жесткой монетарной политики Нацбанка, в том числе в части предоставления рублей банкам для поддержки их рублевой ликвидности. И в течение ближайших трех месяцев регулятор, судя по всему, будет сохранять свою жесткую позицию.

По мнению эксперта, в этом году есть риск, что на Нацбанк усилится давление в части смягчения монетарной политики, в случае если просроченная задолженность в экономике продолжит расти.





— В текущей экономической и политической ситуации смягчение монетарной политики по цепочке может привести к проблемам на валютном рынке, включая ускорение темпов девальвации белорусского рубля. В худшем случае может потребоваться введение валютных ограничений на фоне достаточно напряженного графика платежей по внешнему долгу в условиях ухудшения доступа к новым внешним заимствованиям, — считает экономист.





Для того чтобы понять, насколько велика вероятность развития такого негативного сценария, Александр Муха советует смотреть на показатели широкой денежной массы и золотовалютных резервов, в особенности — резервных активов в иностранной валюте, которые могут использовать для купирования проблем на валютном рынке.

— На 1 мая этот показатель составляет 2 млрд 854 млн долларов. Чем меньше этот показатель, тем хуже состояние экономики и выше риск развития негативного сценария на валютном рынке. Для сравнения: на 1 января 2015 года резервные активы в иностранной валюте составляли 2 млрд 883 млн долларов, на 1 января 2011 года — 1 млрд 908 млн долларов. Таким образом, снижение резервных активов в иностранной валюте до опасного порога в 2 млрд долларов и ниже может сигнализировать о возможном введении валютных ограничений.





По словам эксперта, сейчас правительство Беларуси находится в более уязвимом положении по сравнению с 2011 и 2014 годом из-за заметно возросшей долговой нагрузки. Тем более что отдельным государственным предприятиям (включая авиакомпанию «Белавиа») может понадобиться финансовая поддержка государства. А тут еще и ожидаемое введение экономических санкций со стороны Европейского союза, Соединенных Штатов и их партнеров из-за посадки самолета авиакомпании Ryanair. Эксперт признается, что после инцидента с самолетом экономический прогноз для Беларуси приходится пересматривать в худшую сторону, поскольку санкции могут очень болезненно ударить по экспорту белорусских товаров и услуг в Европейский союз.

— К слову, в первом квартале 2021 года экспорт белорусских товаров увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 1,6 млрд долларов, в том числе в Европейский союз — на 968,1 млн долларов. Таким образом, прирост экспорта белорусских товаров в анализируемом периоде на 60,3% произошел за счет роста экспортных поставок в Евросоюз (в первую очередь белорусских нефтепродуктов и сырой нефти). Ожидаемое снижение объемов экспорта белорусских товаров в ЕС приведет к уменьшению предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Беларуси со всеми вытекающими негативными последствиями, включая сужение возможностей Нацбанка в части покупки валюты для пополнения копилки ЗВР.





По мнению аналитика, Россия сейчас не готова в полном объеме компенсировать Беларуси существенное ухудшение доступа к международным финансовым рынкам и новым внешним заимствованиям в иностранной валюте, а также экономические потери нашей страны из-за введения экономических санкций.

— Выделяя правительству Беларуси тремя траншами 1,5 млрд долларов, Россия, по сути, лишь продлевают старые обязательства нашей страны перед ней за счет новых кредитов. В случае если политический кризис в Беларуси не будет урегулирован, а со стороны России не последует увеличения денежной помощи, то уже в этом году правительство и центральный банк могут столкнуться с необходимостью введения валютных ограничений, — отмечает Александр Муха.





Что касается курсов валют, то эксперт ставит на девальвацию белорусского рубля, вплоть до 3 белорусских рублей за 1 доллар. Причем в случае вынужденного введения валютных ограничений в Беларуси вновь образуется множественность обменных курсов и теневой валютный рынок, как это было в 2011 году.

— Чтобы не потерять (или даже немного приумножить) свои сбережения, советую хранить деньги в разных валютах и инвестиционных инструментах. А если у вас есть криптовалюта в копилке, лучше ее попридержать. Тем более что эмиссия биткоинов изначально ограничена 21 млн BTC, в то время как американцы, напротив, продолжают активно «печатать» доллары США, — подытожил экономист.

Прогноз от черного кота: биткоину и евро — сильный рост, доллару — упадок

А это самый беспристрастный из наших прогнозистов — черный кот по имени Мардук. Он любит огурцы и блэк-метал, не любит группу Rage Against the Machine и ничего не понимает в экономике. Но за любимое лакомство согласился побыть экспертом.





Мы подготовили записки с вероятным развитием событий в экономике, положили на них любимое кошачье лакомство и посмотрели, какой кусочек будет съеден первым. С общим прогнозом экономики страны у Мардука вопросов не возникло: кот без колебаний выбрал вариант «Экономический рост». Что ж, оптимизма ему не занимать.

С долларом возникла заминка: несмотря на умятый за секунду огурец в общем прогнозе, с долларом он решил не спешить и все как следует обдумать. Черный кот лег на залитый солнцем ковер и сосредоточенно смотрел на записки, отказываясь от угощения, мы не стали его торопить. Спустя пять минут раздумий Мардук вынес самый неочевидный вердикт: доллар снизится на 10%.





А вот с последовавшим за ним евро вопросов не возникло, питомец выбрал вариант «Евро увеличится более чем на 10%» по отношению к рублю. Кот был настолько уверен в прогнозе, что чуть не съел саму записку.





Похоже, Мардук настроен к криптовалюте настороженно, поэтому выбрал для нее такой прогноз: небольшое падение, до 20%.

Что касается введения валютных ограничений, то животное долго колебалось между «да» и «нет», но в итоге выбрало неутешительный вариант — «Валютные ограничения введут».





Делаем ставки. Чей прогноз сбудется?

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