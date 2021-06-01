Honor раскрыла дату презентации смартфона с необычной камерой

Источник материала: Onliner

Honor назвала день премьеры модели Honor 50, передает GSMArena. Устройство представят 16 июня, мероприятие пройдет в Шанхае. Судя по скетчам, смартфон получит оригинальный дизайн камеры.

Она будет выполнена в виде двух колец. В одном разместят основную камеру на 50 Мп, в другом — ультраширокий сенсор на 13 Мп, телефото на 8 Мп и сенсор глубины. На передней панели ожидается два сенсора на 32 и 8 Мп.

Смартфон получит 6,79-дюймовый AMOLED-экран с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц. Стандартная модель, вероятнее всего, будет оснащена Snapdragon 778G, а модель Pro+ достанется флагманский Snapdragon 888, если верить утечкам.

Объем оперативной памяти составит 8 ГБ (LPDDR5), памяти будет 128 ГБ. Аккумулятор емкостью 4400 мАч получит поддержку быстрой зарядки на мощности 66 Вт в случае с проводом и 50 Вт — от «подушки».



