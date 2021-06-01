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«Все нашел в лесу». Закончено расследование налета на банковское отделение в Копцевичах, обвиняемый не признается (видео)
Источник материала: Onliner
29 марта в поселке Копцевичи (Петриковский район) разбойник напал на отделение банка. Произошло все в обед. Когда работница выходила из своего помещения, мужчина в балаклаве и с предметом, похожим на пистолет, ударил ее, связал скотчем и забрал из сейфа деньги — $1301 и 3005 рублей. Потом его поймали. СК сегодня показал видео налета и
Обвиняемый — житель Мозыря. В рюкзаке привез на дело комплект одежды, «самодельное нарезное огнестрельное оружие» калибра 9 мм, патроны, нож. Около 13:00 мужчина в камуфляже подошел к отделению банка, надел балаклаву и стал ждать у двери выхода работницы. Как только она нажала на ручку двери, ворвался в помещение, ударил рукояткой пистолета по голове, связал. Забрав ключи, запер дверь, обыскал рабочую комнату, забрал деньги и скрылся.
Все это попало на видео.
Вечером того же дня подозреваемого задержали — прятался в лесу в заброшенном здании.
Забрали пистолет и деньги.
В СК сообщили: на протяжении всего следствия задержанный отрицал свою причастность к преступлению, настаивал, что обнаруженные при нем вещи нашел в лесу. При этом дома у мужчины изъяли тетрадь с записями режима работы банка в Копцевичах и расписание поездов. А в телефоне, пишет СК, нашли удаленное фото таблички с режимом работы банка в Копцевичах.
В ходе опознания, подозреваемого узнали двое жителей поселка — сказали, что он ходил по поселку в день ограбления; а потерпевшая узнала нападавшего по голосу.
Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 207 УК (разбой в крупном размере) и ч. 2 ст. 295 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов). Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.
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