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В Минске разыскивают мужчину, который угрожал ножом пассажирам троллейбуса
Источник материала: БT
Инцидент произошел еще 1 мая и попал на камеру наблюдения. Находясь в салоне, неизвестный размахивал ножом. Перед выходом стал махать им в сторону пассажирки. Если вы узнали этого человека или обладаете информацией о его местонахождении, просьба сообщить по телефонам на экране.
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Инцидент произошел еще 1 мая и попал на камеру наблюдения. Находясь в салоне, неизвестный размахивал ножом. Перед выходом стал махать им в сторону пассажирки. Если...
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