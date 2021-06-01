В Минске разыскивают мужчину, который угрожал ножом пассажирам троллейбуса

Источник материала: БT

Инцидент произошел еще 1 мая и попал на камеру наблюдения. Находясь в салоне, неизвестный размахивал ножом. Перед выходом стал махать им в сторону пассажирки. Если вы узнали этого человека или обладаете информацией о его местонахождении, просьба сообщить по телефонам на экране.





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