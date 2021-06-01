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Дмитриев: «Самое страшное, о чем они могут думать, — это переворот»
01.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политик о приближающихся репрессиях внутри системы.
— После
Политик прогнозирует в ближайшей перспективе репрессии внутри самой системы власти.
— Грядут очень серьезные внутренние репрессии. Я просто в этом уверен. Это будут репрессии внутри системы. Сейчас репрессии были против тех, кто открыто заявлял, что мы против Лукашенко. А теперь репрессии начнутся для тех, кто говорил, что мы «за», и продолжает это говорить. Потому что самое страшное, о чем они могут думать, — это переворот, — считает сопредседатель ОО «Говори правду».
Анализируя последние события, он полагает, что власти неадекватно оценивают свои силы.
— Я оптимист, но буду честным, у режима на сегодняшний день есть и внутренние ресурсы в виде повышения градуса репрессий, и, к сожалению, внешние. Но это не история про бесконечность. Это история про то, как быстро они их будут выхолащивать. И
Репрессии, которые будут впереди против своих, увеличат количество наших сторонников внутри власти.
В сентябре прошлого года один чиновник на мой вопрос «почему вы поддерживаете этот режим», ответил: «Это ненадолго». А теперь все они понимают, что это навсегда, — уверен Андрей Дмитриев.
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Политик о приближающихся репрессиях внутри системы.
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