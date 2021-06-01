Дмитриев: «Самое страшное, о чем они могут думать, — это переворот»

Источник материала: Салiдарнасць

Политик о приближающихся репрессиях внутри системы.





— После выступления Лукашенко в парламенте стало понятно, что внутренний градус их системы только повышается, — отметил экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев на канале Naviny.by . —Вроде бы нет внешнего протеста, можно сказать, он разрушен, но это вызывает у них не успокоение, как им бы хотелось, а, наоборот, еще большую тревогу, потому что теперь они думают так: если мы не видим этот протест, то как же его ловить?

Политик прогнозирует в ближайшей перспективе репрессии внутри самой системы власти.

— Грядут очень серьезные внутренние репрессии. Я просто в этом уверен. Это будут репрессии внутри системы. Сейчас репрессии были против тех, кто открыто заявлял, что мы против Лукашенко. А теперь репрессии начнутся для тех, кто говорил, что мы «за», и продолжает это говорить. Потому что самое страшное, о чем они могут думать, — это переворот, — считает сопредседатель ОО «Говори правду».

Анализируя последние события, он полагает, что власти неадекватно оценивают свои силы.

— Я оптимист, но буду честным, у режима на сегодняшний день есть и внутренние ресурсы в виде повышения градуса репрессий, и, к сожалению, внешние. Но это не история про бесконечность. Это история про то, как быстро они их будут выхолащивать. И история с самолетом показывает, что они неадекватно оценивают собственные силы.

Репрессии, которые будут впереди против своих, увеличат количество наших сторонников внутри власти.

В сентябре прошлого года один чиновник на мой вопрос «почему вы поддерживаете этот режим», ответил: «Это ненадолго». А теперь все они понимают, что это навсегда, — уверен Андрей Дмитриев.