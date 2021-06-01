Лукашенко рассказал, о чем договорился с Путиным в Сочи

На переговорах в Сочи Александр Лукашенко и Владимир Путин «как минимум договорились, что никаких вопросов с поставками нефти не будет». Об этом Лукашенко заявил 1 июня в Минске на совещании по вопросам сотрудничества с Россией.





По его словам, тема поставки российских углеводородов на белорусские нефтеперерабатывающие предприятия «приобрела новое звучание на фоне санкций США, которые предписывают прекратить все отношения с Новополоцким НПЗ».

«Правительства очень серьезно проработали этот вопрос, и как минимум мы договорились, что никаких вопросов с поставками нефти не будет. России это выгодно. Мы можем 22 миллиона тонн нефти переработать, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — По поставкам нефти для НПЗ Беларуси никаких проблем не будет. Так было сказано президентом России. Как и с поставками нефтепродуктов и на рынок России, и на внешний рынок».

По словам Лукашенко, поставки будут осуществляться в запланированных объемах. Также на встрече была достигнута принципиальная договоренность по минимизации потерь белорусских НПЗ от налогового маневра в России с 1 января 2022 года. Правительствам поручено «окончательно отработать эту схему». «По налоговому маневру мы нашли развязки. Даже не мы, а правительства, мы просто это согласовали и утвердили. Дальше будем вести диалог и договариваться», — сказал он.

«Нет никаких проблем с поставкой природного газа. Сколько надо — столько и надо. Этот вопрос окончательно не закрыт. Не закрыт в том плане, что президент мне пообещал, что они соберутся и подумают, как в этой ситуации помочь Беларуси с ценой на газ», — сообщил Лукашенко.

По его словам, достигнутые договоренности Беларусь и Россия намерены закрепить в межправительственном соглашении.

Он также отметил, что страны давно обсуждают сближение таможенных систем и законодательств. По мнению Лукашенко , этот вопрос «не самый острый». «Мы очень серьезно в ЕАЭС поработали над этим вопросом, да и у нас, в Беларуси и России, очень близкое таможенное законодательство», — пояснил Лукашенко. Он убежден, что создавать наднациональные органы в этой сфере нет необходимости. «Возможно, лучше проработать учреждение совместного центра, который бы имел доступ как к белорусским, так и к российским процессам. Насколько необходим такой институт и целесообразно ли его создание, сторонам еще предстоит проработать», — сказал он.

Лукашенко напомнил, что сблизить налоговое законодательство было предложением российской стороны. Он подчеркнул, что если это и произойдет, то все будет на равных условиях. «Мы будем видеть все, что в России. Они будут видеть все, что у нас. Чтобы было доверие, без этого мы никуда ни двинемся», — добавил Лукашенко.

С 2019 года Россия реализует так называемый налоговый маневр в нефтяной отрасли, который приводит к сокращению налоговых доходов белорусского бюджета и к увеличению стоимости нефти для белорусских НПЗ. Во время ежегодного послания парламенту и народу Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м «от нефтяных разборок с Россией» белорусский бюджет недополучил полтора миллиарда рублей.

Нефть поставляется в Беларусь в соответствии с условиями контрактов в штатном режиме, американские санкции на это не повлияют, заявил премьер-министр Роман Головченко 3 мая в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1». «Санкции-то американские, но мы в Америке нефть не покупаем, — сказал Головченко — В соответствии с решением, которое принято, санкции распространяются на физических, юридических лиц США, а также компании, в которых контрольный пакет принадлежит гражданам либо юридическим лицам США. Но нефть мы покупаем не в Соединенных Штатах, а у нашего партнера — Российской Федерации». По словам премьер-министра, все контракты подписаны, нефть поставляется в соответствии с условиями этих контрактов. «Всё абсолютно штатно, спокойно», — подчеркнул глава правительства.

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