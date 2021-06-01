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В первую летнюю ночь в Минске побит рекорд холода

01.06.2021 14:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Ниже исторического минимума упала в Минске температура в первую летнюю ночь.

В первую летнюю ночь в Минске побит рекорд холода

Прежний антирекорд, зафиксированный 1 июня 2001 года, составлял 2,1 градуса тепла, сейчас похолодало до плюс 1.

Обновились локальные экстремумы холода также в Костюковичах — 3,5 градуса выше нуля (4,5 в 1999 году), Мстиславле — 2,9 (4,8 в 2018-м), Орше — 1,6 (3 в 1991-м) и Сенно — 2,8 (4,5 в 1977-м).

В целом за прошедшие сутки температура была ниже нормы на 2-6 градусов.

В последующем ночные температуры повысятся, осадки маловероятны.

(Использованы оперативные и архивные данные Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.)

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Теги: Минск
 
 
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Ниже исторического минимума упала в Минске температура в первую летнюю ночь.
 
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