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Лукашенко: расследование в отношении Протасевича и Сапеги будет вестись в Беларуси

01.06.2021 14:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Тема задержанных пассажиров рейса Ryanair журналиста Романа Протасевича и его подруги Софии Сапеги обсуждалась на встрече Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина в Сочи. Ей было уделено немного времени, заявил Лукашенко 1 июня на совещании во Дворце Независимости.

Лукашенко: расследование в отношении Протасевича и Сапеги будет вестись в Беларуси

«Следствие по обеим персонам будет проходить в Беларуси, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Это непреклонно. Об этом я сказал президенту России. Я заверил, что никаких не будет вопросов с доступом консулов. По-моему, они не обижаются, мы не только предоставляем информацию, хотите встречаться — встречайтесь. Это международная практика».

Лукашенко отметил, что встречу с Путиным они начали с обсуждения содержимого черного чемоданчика (на видеокадрах переговоров чемодан стоит рядом с креслом Лукашенко).

«Если бы мы в открытый эфир выложили все документы этого чемоданчика, то, наверное, много было бы разговоров и было бы что обсуждать», — сказал он.

По словам Лукашенко, в дипломате находились аналитические материалы, подготовленные белорусскими спецслужбами, — давно есть практика обмениваться подобной информацией, если она касается одной из сторон.

«О ситуации вокруг Беларуси и России, в целом Союзного государства, о том, каковы сегодня отношения Америки, Европейского союза и других к Китайской Народной Республике, и много других схожих материалов, — сказал Лукашенко. — Это очень большая работа наших ведомств, прежде всего специальных служб, аналитика, с которой я хотел познакомить президента Путина».

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Теги: Минск
 
 
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Тема задержанных пассажиров рейса Ryanair журналиста Романа Протасевича и его подруги Софии Сапеги обсуждалась на встрече Александра Лукашенко и президента России...
 
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