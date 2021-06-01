Политзаключенный Латыпов по время суда в Минске пытался перерезать себе горло

Источник материала: АФН

Житель Площади Перемен в Минске, политзаключенный Степан Латыпов во время проходящего в Минске суда попытался перерезать себе горло.

Он встал на скамейку в клетке, чтобы не дотянулись конвоиры, и воткнул себе в горло ручку.

«ГУБОПиК пообещал, что если я не признаю вину - возбудят уголовные дела против моих родных и соседей», - заявил Латыпов перед этим.

Латыпов был задержан 15 сентября на ПП, когда защищал мурал с диджеями. Дверь в его квартире была взломана, при обыске были изъяты флешки, мобильный телефон, оргтехника.

Первоначально заявлялось, что он планировал отправление силовиков.