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Политзаключенный Латыпов по время суда в Минске пытался перерезать себе горло
Источник материала: АФН
Житель Площади Перемен в Минске, политзаключенный Степан Латыпов во время проходящего в Минске суда попытался перерезать себе горло.
Он встал на скамейку в клетке, чтобы не дотянулись конвоиры, и воткнул себе в горло ручку.
«ГУБОПиК пообещал, что если я не признаю вину - возбудят уголовные дела против моих родных и соседей», - заявил Латыпов перед этим.
Латыпов был задержан 15 сентября на ПП, когда защищал мурал с диджеями. Дверь в его квартире была взломана, при обыске были изъяты флешки, мобильный телефон, оргтехника.
Первоначально заявлялось, что он планировал отправление силовиков.
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Житель Площади Перемен в Минске, политзаключенный Степан Латыпов во время проходящего в Минске суда попытался перерезать себе горло.
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