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Политзаключенный Латыпов по время суда в Минске пытался перерезать себе горло

01.06.2021 14:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Житель Площади Перемен в Минске, политзаключенный Степан Латыпов во время проходящего в Минске суда попытался перерезать себе горло.

Он встал на скамейку в клетке, чтобы не дотянулись конвоиры, и воткнул себе в горло ручку.

«ГУБОПиК пообещал, что если я не признаю вину - возбудят уголовные дела против моих родных и соседей», - заявил Латыпов перед этим.

Латыпов был задержан 15 сентября на ПП, когда защищал мурал с диджеями. Дверь в его квартире была взломана, при обыске были изъяты флешки, мобильный телефон, оргтехника.

Первоначально заявлялось, что он планировал отправление силовиков.

 
Теги: Минск
 
 
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Житель Площади Перемен в Минске, политзаключенный Степан Латыпов во время проходящего в Минске суда попытался перерезать себе горло.
 
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