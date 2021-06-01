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Лукашенко убежден, что ЕС не рискнет останавливать газовый транзит через Беларусь

01.06.2021 14:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Евросоюз не рискнет в качестве одной санкций против режима Лукашенко вводить запрет на транзит российского газа через Беларусь.

Такое мнение сегодня озвучил Лукашенко, комментируя дискуссии по поводу скорых санкций ЕС.

«Евросоюз не станет стрелять себе в ногу, запрещая транзит российского газа через Беларусь. Им это уже совсем дорого тогда обойдется. Здесь они будут иметь дело не только и не столько с Беларусью, сколько с Россией", - полагает Лукашенко.

Однако, стоит принимать во внимание тот факт, что после запуска первой нитки Северного потока и Южного потока, газовый транзит через Беларусь, как и через Украину, утратил свое геополитическое значение. Возможный скорый запуск 2-й нитки Северного потока и вовсе сделает транзит газа через Беларусь экономически нецелесообразным.

 
 
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Евросоюз не рискнет в качестве одной санкций против режима Лукашенко вводить запрет на транзит российского газа через Беларусь.
 
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