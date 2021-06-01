Лукашенко об угрозах транзиту газа: ЕС не выстрелит себе в ногу, они же не Украина









передает sb.by. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко,sb.by.





По его словам, страны Запада пытаются ударить по бюджетообразующим предприятиям Беларуси. Это касается и угрозы санкций в отношении газового транзита по трубе "Ямал - Европа2".





"Я не думаю, что европейцы выстрелят в себе в ногу. Им нет необходимости стрелять себе в ногу. Они же не Украина. Поэтому я не думаю, что они возьмутся за этот рычаг. Это им уже тогда совсем дорого обойдется. И здесь они уже будут иметь дело не только и не столько с Беларусью, сколько с Россией. А с Россией, они понимают, что лучше не иметь дело", - добавил Лукашенко.





Напомним, ранее сообщалось, что ЕС в рамках нового пакета санкций против властей Беларуси может наложить запрет на экспорт калия и транзит газа.



