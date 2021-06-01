Пожар на конюшнях конно-спортивного центра в Ратомке





Пожар уже перекинулся на соседнее здание, из центра разбегаются кони. Сообщается, что лошадей, которые могли пострадать от огня, спасли.









МЧС сообщает: Горит Т-образное здание конюшни, по имеющейся на этот момент информации всех лошадей из здания успели вывести, сведений о пострадавших людях также нет. Продолжается тушение пожара.







