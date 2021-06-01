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Пожар на конюшнях конно-спортивного центра в Ратомке

01.06.2021 15:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Ратомке загорелись конюшни республиканского конно-спортивного центра. Дым виден даже из Минска.


Пожар уже перекинулся на соседнее здание, из центра разбегаются кони. Сообщается, что лошадей, которые могли пострадать от огня, спасли.


МЧС сообщает: Горит Т-образное здание конюшни, по имеющейся на этот момент информации всех лошадей из здания успели вывести, сведений о пострадавших людях также нет. Продолжается тушение пожара.




По состоянию на 13:29 пожар локализован, спасатели продолжают тушение. В 13:30 пожар ликвидирован.

По предварительным данным, пострадавших нет.
 
Теги: Минск
 
 
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В Ратомке загорелись конюшни республиканского конно-спортивного центра. Дым виден даже из Минска.
 
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