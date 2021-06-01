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Не Рио-де-Жанейро: синоптики рассказали о погоде в июне

01.06.2021 15:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Некоторые дни первого месяца лета будут отнюдь не летними.


В эфире ОНТ синоптик Дмитрий Рябов рассказал, что средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы +15 +17, а это выше на четыре градуса, чем в мае. 

По ночам ожидается в среднем от +9 до +12 днем +20 до +25. 

Правда, в дождливые дни воздух будет несколько остывать, столбики термометров опустятся до +15 +17. 

Однако в отдельные дни при ясной погоде днем будет даже жарко   +26+30. Вероятнее всего, самой теплой окажется третья декада. 

Кстати, самым теплым июнь был два года назад. Температура воздуха составила выше климатической нормы на 4,6 градуса. Порадовал теплом и прошлогодний июнь. Он занял четвертое место начиная с 1945 года. 

Самый жаркий день отмечался на метеостанции Березино 23 июня 1964 года   +35,6. А 20 лет назад, 1 июня 2001-го, на метеостанции Полесская Брестской области была зафиксирована минусовая температура -2,3.
 
 
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Некоторые дни первого месяца лета будут отнюдь не летними.
 
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