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Получите-распишитесь: суд оштрафовал Максима Галкина
01.06.2021 15:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российский шоумен Максим Галкин оказался в щекотливом положении: московский суд взыскал с мужа примадонны штраф за неуплату в Пенсионный фонд.
Главное управление российского Пенсионного фонда подало судебный иск на известного ведущего. Оказалось, что Галкин забыл доплатить ежегодный взнос на страхование. Об этом свидетельствует официальное постановление суда.
Представители фонда потребовали у Галкина, который является индивидуальным предпринимателем, выплату в четыре тысячи российских рублей.
В постановлении инстанции сказано, что у Галкина есть десять дней (со дня получения приказа) - изложить свои возражения суду.
И пока Галкин борется с судебными приставами, в сети вспоминают
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