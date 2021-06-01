Получите-распишитесь: суд оштрафовал Максима Галкина

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российский шоумен Максим Галкин оказался в щекотливом положении: московский суд взыскал с мужа примадонны штраф за неуплату в Пенсионный фонд.

Главное управление российского Пенсионного фонда подало судебный иск на известного ведущего. Оказалось, что Галкин забыл доплатить ежегодный взнос на страхование. Об этом свидетельствует официальное постановление суда.

Представители фонда потребовали у Галкина, который является индивидуальным предпринимателем, выплату в четыре тысячи российских рублей.

Московский суд удовлетворил иск и взыскал с Галкина еще тысячу рублей - на этот раз в виде государственной пошлины.

В постановлении инстанции сказано, что у Галкина есть десять дней (со дня получения приказа) - изложить свои возражения суду.

И пока Галкин борется с судебными приставами, в сети вспоминают расставание Пугачевой с Киркоровым, который не хотел отпускать жену к шоумену.

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