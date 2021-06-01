|
Ловцы эмоций. Лучшие кадры с детьми в истории кино и фотографии
01.06.2021 15:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Полные переживаний, радости или удивления, эти личики привлекают всей гаммой чувств, ведь только в детстве человек способен так открыто выражать свои эмоции.
Помните один из лучших моментов кинофильма режиссера "новой волны" Франсуа Трюффо "400 ударов"? Ту двухминутную сцену, в которой малыши с восторгом следят за кукольными персонажами? Подобные кадры можно найти и в величайшем документальном фильме всех времен "Человек с киноаппаратом": гениальный Дзига Вертов, пожалуй, первым снял, как дети реагируют на выступление артиста.
А одна из самых знаменитых фотографий на эту тему принадлежит фотографу и журналисту Альфреду Эйзенштадту (именно он снял
Смотрите эти и другие замечательные кадры, в том числе из архива Sputnik времен СССР, в нашей подборке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда в мире распахнули двери первые кинотеатры, нашлись фотографы и операторы, которые открыли этот нехитрый, но гениальный прием. Они разворачивались камерой к...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)