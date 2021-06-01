Ловцы эмоций. Лучшие кадры с детьми в истории кино и фотографии

Источник материала: Sputnik Беларусь

Полные переживаний, радости или удивления, эти личики привлекают всей гаммой чувств, ведь только в детстве человек способен так открыто выражать свои эмоции.

Помните один из лучших моментов кинофильма режиссера "новой волны" Франсуа Трюффо "400 ударов"? Ту двухминутную сцену, в которой малыши с восторгом следят за кукольными персонажами? Подобные кадры можно найти и в величайшем документальном фильме всех времен "Человек с киноаппаратом": гениальный Дзига Вертов, пожалуй, первым снял, как дети реагируют на выступление артиста.

А одна из самых знаменитых фотографий на эту тему принадлежит фотографу и журналисту Альфреду Эйзенштадту (именно он снял известнейший в мире поцелуй на Таймс-сквер ). У него получилась целая серия потрясающих снимков о детях в кукольном театре Парижа, которая была опубликована в журнале Life.

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