СМИ: Степан Латыпов воткнул себе ручку в горло в зале суда (обновлено)

Источник материала: Onliner

Сегодня в суде Советского района начались заседания по делу Степана Латыпова , жителя «площади Перемен». Напомним, мужчину задержали 15 сентября 2020 года и обвинили в том, что он якобы хотел отравить силовиков при помощи химикатов. Однако сейчас Степана обвиняют в действиях, которые грубо нарушают общественный порядок, сопротивлении сотруднику органов внутренних дел и мошенничестве. «Наша Ніва» сообщает , что во время заседания мужчина стал на лавочку и воткнул себе ручку в горло.

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