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СМИ: Степан Латыпов воткнул себе ручку в горло в зале суда (обновлено)
Источник материала: Onliner
Сегодня в суде Советского района начались заседания по делу Степана
Предупреждаем, что данное видео содержит сцены, которые могут травмировать впечатлительных людей.
(будет дополнено)
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Сегодня в суде Советского района начались заседания по делу Степана Латыпова, жителя «площади Перемен». Напомним, мужчину задержали 15 сентября 2020 года и обвинили...
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