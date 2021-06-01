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СМИ: Степан Латыпов воткнул себе ручку в горло в зале суда (обновлено)

01.06.2021 15:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в суде Советского района начались заседания по делу Степана Латыпова, жителя «площади Перемен». Напомним, мужчину задержали 15 сентября 2020 года и обвинили в том, что он якобы хотел отравить силовиков при помощи химикатов. Однако сейчас Степана обвиняют в действиях, которые грубо нарушают общественный порядок, сопротивлении сотруднику органов внутренних дел и мошенничестве. «Наша Ніва» сообщает, что во время заседания мужчина стал на лавочку и воткнул себе ручку в горло.

Предупреждаем, что данное видео содержит сцены, которые могут травмировать впечатлительных людей.

 

СМИ: Степан Латыпов воткнул себе ручку в горло в зале суда (обновлено)

(будет дополнено)

 
 
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Сегодня в суде Советского района начались заседания по делу Степана Латыпова, жителя «площади Перемен». Напомним, мужчину задержали 15 сентября 2020 года и обвинили...
 
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