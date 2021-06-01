В «Новой Боровой» начали продавать квартиры с полностью готовым интерьером. В среднем за однушку просят $45 тысяч

Источник материала: Onliner

Несколько лет назад в «Новой Боровой» начали продавать почти готовые к проживанию квартиры: покупателям предложили традиционную «астошную» отделку, небольшой кухонный гарнитур, часть бытовой техники и полное оборудование ванной комнаты. Сегодня же «А-100 Девелопмент» представила новый продукт: квартиры-студии с готовым интерьером. Жилье будут передавать с кухней, мебелью и бытовой техникой, а дизайн адаптируют под запросы покупателей. Продажи уже запущены. Цена — от 1525 долларов за «квадрат».

Интерьерные студии строят в квартале «Центральный парк» рядом с пересечением улиц Михаила Миля и Небесной. Первая группа включает четыре дома от 6 до 8 этажей напротив городского парка. Застройщик обещает двор без автомобилей, центральную площадь с павильоном, детские и игровые зоны, мини-огород, зоны отдыха с барбекю. Общественное пространство оформят в духе голландских полей и картин. В трех разных местах появятся велобоксы.

Студии получили название «Комфорт». Дизайнеры решили сделать студии посветлей: пол покроют ламинатом с текстурой серого дуба, стены оклеят обоями с покраской в цвет патина, а потолок покрасят в белый цвет. Как нам рассказали в компании, на кухне установят мебель с немецкими фасадами, фурнитурой и столешницей. Из техники — холодильник, духовой шкаф, варочная панель и вытяжка. В комплект также входят мойка со смесителем. Диван и телевизор придется покупать самому, либо просить застройщика расширить комплект за отдельную плату. Предметы интерьера добавлены для иллюстрации, в стоимость они не входят.





















Санузел отделают плиткой под бетон и светлое дерево. Внутри будут душевая кабина, подвесной унитаз с инсталляцией, умывальник, столешница с тумбой и зеркало с подсветкой. Предусмотрены полотенцесушитель и стиральная машина.





Сейчас застройщик запустил продажи интерьерных квартир-студий в доме 7.18. Площади — от 25,64 от 33,63 кв. м, цена «квадрата» — от 1525 долларов. В среднем квартира с готовым интерьером будет стоить 45 тысяч долларов.