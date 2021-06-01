Источник материала: UDF

«Мне уже делали пресс-хату: [продолжалось] 51 день, - сказал Степан отцу. - Ты следующий, готовься».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Степан Латыпов на суде пытался покончить с собой Как выяснилось, в камере его пытали.

По их словам,встал на скамейку в клетке, чтобы не дотянулись конвоиры, и вставил себе в горло ручку.Перед этим он сказал: «ГУБОПиК пообещал, если я не признаю вину, будут уголовные дела против родных и соседей», сообщает ПЦ «Весна».В суд приехали медики.Позже «Наша Нива» сообщила новые подробности инцидента:«У Степана Латыпова была с собой папка с документами. Он достал из какой-то какой-то предмет, возможно, ручку. Залез на скамейку, уперся ногами в решетку и воткнул себе что-то в горло или начал его резать. Потом упал, стал резать руки.Сразу не смогли открыть клетку, так как у конвоиров не было ключей. Они были у кого-то за дверью.Пока открыли клетку, Степан уже потерял сознание.Что предшествовало поступку?После обеда вызвали свидетелем отца Степана, он дал показания.Судья спросил: «Есть ли вопросы у обвиняемого?»И Степан сказал отцу: после свидания с тобой ко мне пришел ГУБОПиК, сказал, что мне организуют пресс-хату, а потом то же самое будет с моими соседями и родственниками, если я не дам признательные показания.Медики и милиция вынесли бессознательного Степана из здания суда. Люди рядом кричали: «Степа, ты нам нужен!».Как сообщает «Наша Нiва», на процессе политзаключенный выглядел избитым — опухшее лицо, синяк под глазом, он хромал и у него была перевязана рука.Отметим, Степана Латыпова задержали 15 сентября 2020 года и обвинили в том, что он якобы планировал «использовать химикаты, чтобы отравить силовиков».