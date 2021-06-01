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Степан Латыпов на суде пытался покончить с собой

01.06.2021 15:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Во время суда 1 июня защитник площади Перемен Степан Латыпов в знак протеста перерезал горло в зале суда. Об этом сообщают очевидцы, присутствовавшие на процессе.

По их словам, Степан Латыпов встал на скамейку в клетке, чтобы не дотянулись конвоиры, и вставил себе в горло ручку.

Перед этим он сказал: «ГУБОПиК пообещал, если я не признаю вину, будут уголовные дела против родных и соседей», сообщает ПЦ «Весна».

В суд приехали медики.


Позже «Наша Нива» сообщила новые подробности инцидента:

«У Степана Латыпова была с собой папка с документами. Он достал из какой-то какой-то предмет, возможно, ручку. Залез на скамейку, уперся ногами в решетку и воткнул себе что-то в горло или начал его резать. Потом упал, стал резать руки.

Сразу не смогли открыть клетку, так как у конвоиров не было ключей. Они были у кого-то за дверью.

Пока открыли клетку, Степан уже потерял сознание.

Что предшествовало поступку?

После обеда вызвали свидетелем отца Степана, он дал показания.

Судья спросил: «Есть ли вопросы у обвиняемого?»

И Степан сказал отцу: после свидания с тобой ко мне пришел ГУБОПиК, сказал, что мне организуют пресс-хату, а потом то же самое будет с моими соседями и родственниками, если я не дам признательные показания.

«Мне уже делали пресс-хату: [продолжалось] 51 день, - сказал Степан отцу. - Ты следующий, готовься».


Медики и милиция вынесли бессознательного Степана из здания суда. Люди рядом кричали: «Степа, ты нам нужен!».

Как сообщает «Наша Нiва», на процессе политзаключенный выглядел избитым — опухшее лицо, синяк под глазом, он хромал и у него была перевязана рука.

Отметим, Степана Латыпова задержали 15 сентября 2020 года и обвинили в том, что он якобы планировал «использовать химикаты, чтобы отравить силовиков».
 
 
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Как выяснилось, в камере его пытали.
 
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