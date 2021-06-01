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В Беларуси подорожали отопление и электричество

01.06.2021 15:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Беларуси подорожали отопление и электричество
Иллюстративное фото
В Беларуси с 1 июня повысили субсидируемые тарифы на отопление и подогрев воды и некоторые другие жилищно-коммунальные услуги. Выросли также некоторые тарифы на электричество. Изменения июня собрал TUT.BY.

Потяжелевшие жировки в этом месяце также получат те, кого чиновники отнесли к «тунеядцам» (для них с мая подняли тарифы на отопление и газ). В конце июня заработает обновленный Трудовой кодекс: неугодных работников станет увольнять проще. Кроме того, в июне подняли цены на отдельные марки сигарет. А бюджетникам нужно приготовиться к изменениям по зарплатам, которые введут с июля, но уже сейчас на местах пытаются «не допустить напряженности в коллективах» и уверяют работников, что из-за новшеств не будет снижения выплат.

Как изменились тарифы за жилищно-коммунальные услуги



Субсидируемые тарифы на теплоснабжение — отопление и подогрев воды — повысили с 1 июня. Они увеличились с 20,6216 рубля до 21,9245 рубля за 1 Гкал. Рост — на 6,3%.

К примеру, в двухкомнатной квартире в Минске на 50 «квадратов» за отопление (потребленный объем в 1,0163 Гкал) по новому тарифу нужно будет заплатить 22,28 рубля, а по старому тарифу вышло бы на 1,32 рубля меньше. Для сравнения: если в этой квартире никто не зарегистрирован, то расчет будет по экономически обоснованному тарифу (107,31 рубля за 1 Гкал, его повышали с 1 января), к оплате будет 109,06 рубля.

На техническое обслуживание тариф с 1 июня составляет 0,1238 рубля за 1 квадратный метр (был ранее — 0,1322 рубля). Льготный тариф применяется при условии, что в квартире есть зарегистрированные.

С июня в некоторых жировках может появиться такая строчка, как «управление общим имуществом совместного домовладения». Тариф — 0,0165 за один квадратный метр. Это плата за услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения, которая должна ежемесячно вноситься плательщиками ЖКУ совместного домовладения.

В июне получат потяжелевшие жировки те, кого включили в базу незанятых в экономике и у кого есть в собственности жилье. Напомним, с 1 мая с этих людей начали взимать плату по экономически обоснованным тарифам за газоснабжение и отопление.

Подорожало электричество


С 1 июня повысили некоторые тарифы на электроэнергию. Речь про тарифы для обогрева жилья электричеством — как частных домов, так и квартир в многоквартирных жилых домах. К примеру, тариф, который в народе называют "три копейки", вырос с 1 июня до 0,0398 рубля 1 кВт·ч (был — 0,0374 рубля). Этот вариант для тех, кто хочет обогревать жилье электричеством, — установить дополнительный, специальный счетчик, который сейчас считает потраченную электроэнергию на отопление по этому тарифу. То есть по факту он превратится в «четыре копейки».
 
Теги: Минск
 
 
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Потяжелевшие жировки в этом месяце также получат те, кого чиновники отнесли к «тунеядцам».
 
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