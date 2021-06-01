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Семейный инклюзив-театр «і» покажет «Почтарскую сказку» по Карелу Чапеку

01.06.2021 15:41 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

8 июня Семейный инклюзив-театр «і» покажет новый спектакль «Почтарская сказка» по произведению чешского писателя-фантаста Карела Чапека. Премьера, организованная при поддержке компании А1, пройдет на сцене Республиканского Дворца культуры ветеранов в 18:00.

«Почтарская сказка» – спектакль по мотивам рассказа Карела Чапека про почтальона и почтовых человечков, которые помогают ему узнать, что можно найти внутри посылок и конвертов. Однажды главный герой находит письмо без адреса и все равно пытается доставить послание тому, кто очень ждет его.

Главные роли в постановке исполняют шесть актрис Семейного инклюзив-театра «і». Режиссером спектакля выступила Марта Голубева.

Билеты на премьеру уже можно купить по телефону +375 29 622 20 90.

«Почтарская сказка» – десятая постановка Семейного инклюзив-театра «і». В этом сезоне его репертуар пополнился еще двумя новинками – «Всем, кого касается» про школу и современных подростков, а также первым в Беларуси спектаклем, созданным с помощью технологии virtual production, «Огонь и Лед».

Справка

Семейный инклюзив-театр «i» был создан в апреле 2016 года при поддержке A1. Благодаря многолетнему партнерству с компанией театр выпустил уже девять спектаклей и из небольшой студии стал творческим коллективом, в котором задействовано 152 ребенка, среди них – 52 актера с аутизмом.

 
 
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8 июня Семейный инклюзив-театр «і» покажет новый спектакль «Почтарская сказка» по произведению чешского писателя-фантаста Карела Чапека. Премьера, организованная...
 
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