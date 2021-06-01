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Сезон ураганов начался в Атлантике: штормов прогнозируют больше

01.06.2021 15:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 июн – Sputnik. Сезон ураганов начался в Атлантике, ожидается, что в предстоящие месяцы он принесет больше штормов, чем в среднем за предстоящие годы, сообщило издание Live Science.

© REUTERS / CHINA DAILY
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Как заявляет Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA), есть 60-процентная вероятность того, что нынешний сезон ураганов, который длится с 1 июня по 30 ноября, будет отличаться от "нормы" в худшую сторону.

Ученые полагают, что в этом году сезон принесет от 13 до 20 штормов, которым присваивается имя (со скоростью ветра 63 км/ч) и выше). Из них от шести до десяти могут стать ураганами, а от трех до пяти станут – "крупными и разрушительными" ураганами.

В прошлом году сезон ураганов в Атлантике был чрезвычайно активным – названия дали 30 штормам, при этом к сентябрю имена для них кончились, и пришлось использовать греческие буквы.

В NOAA заявляют, что с 1980-х интенсивность, частота и продолжительность ураганов в Северной Атлантике увеличились – это происходит из-за существенных изменений климата планеты в последние десятилетия.

 
Теги: Минск
 
 
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В прошлом году сезон ураганов в Атлантике был чрезвычайно активным – названия дали 30 штормам.
 
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