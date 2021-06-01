Источник материала: Sputnik Беларусь

Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна снова похвасталась новым образом: на этот раз Татьяна Брухунова задала тренд на куртки-душегрейки.

Новая избранница Петросяна всеми силами игнорирует нападки хейтеров и критику в адрес своего стиля. Брухнова не перестает делиться модными образами в инстаблоге и даже иногда прислушивается к фанатам. Например, позволяет себе неприличные образы и делает постановочные фотосессии. Но на этот раз Татьяна действовала "по старинке".

Молодая жена Петросяна опубликовала новый снимок в Instagram: Брухунова примерила новый образ и задала тренд для фолловеров.

На фотографии Татьяна позировала в зеленой куртке, которую иногда называют "душегрейкой". Под верхнюю одежду инстадива надела вязаное поло с крупными пуговицами, а также джинсы-бойфренды.

"Душегрейка! Сколько тепла в этом слове", - начала свой пост Татьяна, назвав куртку "чудом-чудным" из давних времен и отметив, что зеленый цвет подходит смуглым шатенкам и может замаскировать синяки под глазами.

"Вещь прекрасная, жаль, что носим летом"; "Чудесная вещица"; "Душегрейка - очень нужная вещь в гардеробе"; "Вам идет"; "Может все-таки телогрейка?", – прокомментировали подписчицы.

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