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Молодая жена Петросяна в "душегрейке" задала тренд на прохладное лето
01.06.2021 15:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна снова похвасталась новым образом: на этот раз Татьяна Брухунова задала тренд на куртки-душегрейки.
Новая избранница Петросяна всеми силами игнорирует нападки хейтеров и критику в адрес своего стиля. Брухнова не перестает делиться модными образами в инстаблоге и даже иногда прислушивается к фанатам. Например, позволяет себе неприличные образы и делает постановочные фотосессии. Но на этот раз Татьяна действовала "по старинке".
Молодая жена Петросяна опубликовала новый снимок в Instagram: Брухунова примерила новый образ и задала тренд для фолловеров.
На фотографии Татьяна позировала в зеленой куртке, которую иногда называют "душегрейкой". Под верхнюю одежду инстадива надела вязаное поло с крупными пуговицами, а также джинсы-бойфренды.
"Душегрейка! Сколько тепла в этом слове", - начала свой пост Татьяна, назвав куртку "чудом-чудным" из давних времен и отметив, что зеленый цвет подходит смуглым шатенкам и может замаскировать синяки под глазами.
"Вещь прекрасная, жаль, что носим летом"; "Чудесная вещица"; "Душегрейка - очень нужная вещь в гардеробе"; "Вам идет"; "Может все-таки телогрейка?", – прокомментировали подписчицы.
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Избранница звезды "Аншлага" продолжает игнорировать замечания о своем "бабушкином" гардеробе и удивляет поклонников.
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